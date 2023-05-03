NBA／實現九年前諾言 安比德加冕MVP獲哈登祝賀
在經歷了多次失利後，安比德（Joel Embiid）終於在稍早獲得NBA年度MVP獎項，除了得到隊友哈登（James Harden）祝福，也實現了自己九年前的諾言。
過去幾年，安比德成為聯盟最好的進攻武器，不僅在2020-21賽季砍下場均28.5分，還於隔年將這個數字推升至30.6分。然而，這並未讓他一舉轟下MVP寶座，反而連續2年敗給金塊的約柯奇（Nikola Jokic），兩人成為「一時瑜亮」。
本季安比德維持恐怖火力，場均得分更上一層樓來到33.1分，再加上10.2籃板與4.2助攻，讓他終於擠下約柯奇、加冕為王。得知獲獎後，安比德與76人隊友開心慶祝，哈登也拍下這一幕，上傳個人推特寫道，「姍姍來遲，值得等待。」
long overdue, well deserved… #Uno pic.twitter.com/UM4QzmVSVQ— James Harden (@JHarden13) May 3, 2023
有趣的是，安比德曾在2014年於推特po出一張圖，內容是將自己後製在MVP排行榜第一名，並註解：「幾年後的MVP票選」如今，安比德一語成讖坐上王座，他也分享這篇文章，表示自己身體力行實現了諾言。
SPOKE IT INTO EXISTENCE https://t.co/XW4QKuuLqH— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) May 3, 2023
在拿下年度MVP後，季後賽成了安比德下個考驗，若他能率領球隊重回久違的冠軍賽，甚至一舉捧起金盃的話，個人在NBA留下的成就將更加璀璨。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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