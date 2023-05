NBA／20年來第一次！MVP票選竟不見詹姆斯大名

NBA年度MVP投票結果出爐,雖然大眾都將目光放在安比德(Joel Embiid)、約柯奇(Nikola Jokic)與安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)三人的MVP之爭,最終由陪榜多年的安比德圓夢獲獎;但值得注意的是,詹姆斯(Lebron James)的名字竟首次消失在榜單中,也同樣引起外界關注。

詹姆斯新秀年除了拿下新人王之外,當年也名列MVP票選第九名,自此之後的20個賽季,他年年都能獲得MVP選票,並於2009、2010、2012、2013四度拔得頭籌。

然而,根據稍早由NBA官方公布的MVP投票結果,詹姆斯就連一張第五名的選票都沒拿到,這是他20年來首度與榜單擦不上邊;其他如莫蘭特(Ja Morant)、布朗森(Jalen Brunson)等兩人,至少都拿到一張第五名選票進榜。

事實上詹姆斯本季不曾出現在MVP人選討論中,儘管場均28.9分、8.3籃板、6.8助攻仍很優秀,卻都不是聯盟最佳,加上本季因傷僅出賽55場,湖人戰績也未在分區四強,綜合以上因素,難以與安比德(Joel Embiid)、約柯奇(Nikola Jokic)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等人相提並論,即便如此,一張選票都沒有仍令人訝異。

雖然中斷了紀錄,但能夠20年都獲得MVP選票青睞,仍能看出詹姆斯擁有不可思議的長青生涯。

Joel Embiid is the first player to win the Kia NBA MVP Award with the 76ers since Allen Iverson in the 2000-01 season. Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/kko3o8tmxi

LeBron James did not receive a vote for NBA MVP this season.



This is the first time in his NBA career he didn't get a single vote for MVP. pic.twitter.com/tUosrsxCZO