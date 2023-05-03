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NBA／20年來第一次！MVP票選竟不見詹姆斯大名

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯連續20年獲得MVP選票的紀錄在今年中斷。 美聯社
詹姆斯連續20年獲得MVP選票的紀錄在今年中斷。 美聯社

NBA年度MVP投票結果出爐，雖然大眾都將目光放在安比德（Joel Embiid）、約柯奇（Nikola Jokic）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）三人的MVP之爭，最終由陪榜多年的安比德圓夢獲獎；但值得注意的是，詹姆斯（Lebron James）的名字竟首次消失在榜單中，也同樣引起外界關注。

詹姆斯新秀年除了拿下新人王之外，當年也名列MVP票選第九名，自此之後的20個賽季，他年年都能獲得MVP選票，並於2009、2010、2012、2013四度拔得頭籌。

然而，根據稍早由NBA官方公布的MVP投票結果，詹姆斯就連一張第五名的選票都沒拿到，這是他20年來首度與榜單擦不上邊；其他如莫蘭特（Ja Morant）、布朗森（Jalen Brunson）等兩人，至少都拿到一張第五名選票進榜。

事實上詹姆斯本季不曾出現在MVP人選討論中，儘管場均28.9分、8.3籃板、6.8助攻仍很優秀，卻都不是聯盟最佳，加上本季因傷僅出賽55場，湖人戰績也未在分區四強，綜合以上因素，難以與安比德（Joel Embiid）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人相提並論，即便如此，一張選票都沒有仍令人訝異。

雖然中斷了紀錄，但能夠20年都獲得MVP選票青睞，仍能看出詹姆斯擁有不可思議的長青生涯。

湖人 詹姆斯

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