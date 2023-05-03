快訊

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

三義龍騰斷橋加固變這樣！鋼構挨批突兀 苗栗文觀局曝處理方式

NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克險勝沒巴特勒的熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森。 路透
布朗森。 路透

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣與尼克隊系列賽G2，不過熱火面仍展現強大團隊戰力，一路奮戰到第四節，才被布朗森（Jalen Brunson）三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收下勝利，系列賽扳成1：1平手。

尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼現場觀戰受到歡迎。 法新社
尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼現場觀戰受到歡迎。 法新社

紐約麥迪遜花園廣場今眾星雲集，尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）及史陶德邁爾（Amare Stoudemire）都蒞臨現場觀戰。尼克前鋒巴瑞特（RJ Barrett）也沒漏氣，首節狂砍16分，幫助尼克取得2分領先。

熱火第二節提升防守強度，尼克前7分鐘僅得4分。儘管熱火進攻表現也不佳，但勒夫（Kevin Love）在最後6秒飆進三分球，助熱火半場以54：51領先。

第三節比賽仍呈現防守焦土戰，尼克靠著藍道（Julius Randle）單打反超比分，但熱火射手文森（Gabe Vincent）最後39.1秒跳投命中跳投，又要回1分領先。

文森和末節持續發威，聯手隊友馬丁（Caleb Martin）包辦熱火前19分。不過尼克始終緊咬比分，布朗森4分06秒飆進三分球超前比分，讓安東尼及全場尼克球迷嗨翻。最後1分40秒哈特（Josh Hart）又投進底角三分球，尼克隨後穩扎穩打，收下勝利。

布朗森全場投近6顆三分球，攻下30分，藍道拿到25分12籃板8助攻，哈特14分11籃板9助攻，巴瑞特24分。熱火的部份，馬丁攻下全隊最高的22分8籃板，文森21分，阿德巴約（Bam Adebayo）15分8籃板6助攻。

Jalen Brunson Carmelo Anthony

相關新聞

NBA／安東尼重返尼克主場 布朗森30分險勝沒巴特勒的熱火

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣與尼克隊系列賽G2，不過熱火面仍展現強大團隊戰力，一路奮戰到第四節，才被布朗森（Jalen Brunson）三分球逆轉戰局，尼克終場以：收下勝利，系列

NBA／MVP喬丹獎揭曉 安比徳大勝約柯奇、字母哥如願獲獎

NBA官方在今天公布年度MVP票選結果，76人中鋒安比德（Joel Embiid）最終在100張首輪選票中取得73票，並...

NBA／傳灰熊與布魯克斯分手 美媒：他想要2500萬美元均薪

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）近2季在場上充滿許多爭議，包括害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受傷以及對詹姆斯（LeBron James）出言不遜，他本季合約正式到期，傳出

NBA／與最熟悉的對手詹姆斯交鋒 柯瑞視為生涯全新篇章

曾連續4年上演NBA爭冠戲碼的詹姆斯與柯瑞，今年將提早到季後賽第二輪碰頭，也是詹姆斯轉戰西區後首度率領湖人隊在季後賽對上...

NBA／詹柯再對決 柯瑞奪冠數佔優、詹姆斯數據近大三元

勇士、湖人隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯及勇士柯瑞、湯普森...

2023東區季後賽賽程與比分表 布朗森反彈率尼克扳回一城

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦