NBA／季後賽魔咒再臨 保羅因傷至少缺席三場比賽

有了杜蘭特(Kevin Durant)後被視為奪冠熱門的太陽隊，現在卻糗了，不僅在季後賽次輪以0：2落後金塊隊，更傳出昨天腹股溝拉傷的主控保羅（Chris Paul）傷勢不樂觀，至少要缺席3場比賽，最快系列賽第6戰才能回歸。

在昨日進行的第二場比賽中，太陽原先在第三節剩五分鐘時，仍握有8分領先，保羅卻在一次籃板爭搶中，傷了自己的左鼠蹊部，隨即提前退場，失去組織者的太陽無法守成，在第四節遭金塊逆轉，系列賽吞下二連敗。太陽隊史過去在系列賽0：2落後下從未贏過，已被金塊逼入險境。

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）賽後表示，保羅的傷勢不樂觀，而《Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早也證實了這件事，於推特寫道，「保羅預計會在一周後重新評估傷勢，太陽也已經做好第三至第五戰沒有他的準備。」

保羅過往效力快艇隊與火箭隊時期，就屢次在季後賽關鍵時刻因傷報銷，球隊也因此遭到淘汰，如今又遇到病魔糾纏，彷彿過往情景再次重現。

少了當家主控後，太陽得利於賽程安排連休3天，第三戰將於週六回到主場迎戰金塊，不過他們勢必得搶下勝利，才能避免陷入0：3絕對劣勢，並且至少將戰局拖延到第六戰，期待屆時保羅能即時回歸。

Phoenix Suns guard Chris Paul is expected to be re-evaluated in one week after MRI on his groin injury today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns are preparing to be without Paul through Games 3-5, sources said. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2023

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