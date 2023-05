NBA／季後賽魔咒再臨 保羅因傷至少缺席三場比賽

有了杜蘭特(Kevin Durant)後被視為奪冠熱門的太陽隊,現在卻糗了,不僅在季後賽次輪以0:2落後金塊隊,更傳出昨天腹股溝拉傷的主控保羅(Chris Paul)傷勢不樂觀,至少要缺席3場比賽,最快系列賽第6戰才能回歸。

在昨日進行的第二場比賽中,太陽原先在第三節剩五分鐘時,仍握有8分領先,保羅卻在一次籃板爭搶中,傷了自己的左鼠蹊部,隨即提前退場,失去組織者的太陽無法守成,在第四節遭金塊逆轉,系列賽吞下二連敗。太陽隊史過去在系列賽0:2落後下從未贏過,已被金塊逼入險境。

太陽總教練威廉斯(Monty Williams)賽後表示,保羅的傷勢不樂觀,而《Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)稍早也證實了這件事,於推特寫道,「保羅預計會在一周後重新評估傷勢,太陽也已經做好第三至第五戰沒有他的準備。」

保羅過往效力快艇隊與火箭隊時期,就屢次在季後賽關鍵時刻因傷報銷,球隊也因此遭到淘汰,如今又遇到病魔糾纏,彷彿過往情景再次重現。

少了當家主控後,太陽得利於賽程安排連休3天,第三戰將於週六回到主場迎戰金塊,不過他們勢必得搶下勝利,才能避免陷入0:3絕對劣勢,並且至少將戰局拖延到第六戰,期待屆時保羅能即時回歸。

Phoenix Suns guard Chris Paul is expected to be re-evaluated in one week after MRI on his groin injury today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns are preparing to be without Paul through Games 3-5, sources said.