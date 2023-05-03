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NBA／傳灰熊與布魯克斯分手 美媒：他想要2500萬美元均薪
灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）近2季在場上充滿許多爭議，包括害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受傷以及對詹姆斯（LeBron James）出言不遜，他本季合約正式到期，傳出灰熊已決定和他分道揚鑣。
布魯克斯2017年進入聯盟，已效力灰熊長達6年。雖然他對灰熊貢獻不少，但同時造成不少負面影響。除了爭議事件外，進攻出手選擇及低迷手感，都是灰熊本季提前打包的原因之一。
據灰熊記者柯爾（Damichael Cole）消息指出，布魯克斯想在灰熊扮演更重要的角色，但灰熊無法提供。布魯克斯在受訪時聲稱，「我不認為自己在進攻端無作用，我在場上出手投籃和防守，但我的上限不止於此。」
不過灰熊似乎無法滿足布魯克斯的要求，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「灰熊隊已通知布魯克斯，無論如何都不會把他帶回球隊。」
《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）更加碼爆料，布魯克斯想要一份均薪2500萬美元的合約。
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