快訊

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

三義龍騰斷橋加固變這樣！鋼構挨批突兀 苗栗文觀局曝處理方式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傳灰熊與布魯克斯分手 美媒：他想要2500萬美元均薪

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊預告不會與布魯克斯續約。 法新社
灰熊預告不會與布魯克斯續約。 法新社

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）近2季在場上充滿許多爭議，包括害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受傷以及對詹姆斯（LeBron James）出言不遜，他本季合約正式到期，傳出灰熊已決定和他分道揚鑣。

布魯克斯2017年進入聯盟，已效力灰熊長達6年。雖然他對灰熊貢獻不少，但同時造成不少負面影響。除了爭議事件外，進攻出手選擇及低迷手感，都是灰熊本季提前打包的原因之一。

據灰熊記者柯爾（Damichael Cole）消息指出，布魯克斯想在灰熊扮演更重要的角色，但灰熊無法提供。布魯克斯在受訪時聲稱，「我不認為自己在進攻端無作用，我在場上出手投籃和防守，但我的上限不止於此。」

不過灰熊似乎無法滿足布魯克斯的要求，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「灰熊隊已通知布魯克斯，無論如何都不會把他帶回球隊。」

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）更加碼爆料，布魯克斯想要一份均薪2500萬美元的合約。

Dillon Brooks

相關新聞

Live／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

window.location.href="https://tw-nba.udn.com/nba/play_by_play/f7c1b9b4-04a0-4c83-b8bb-c9b751a8d0b1";

NBA／安東尼場邊助陣 布朗森30分率尼克險勝沒巴特勒的熱火

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣與尼克隊系列賽G2，不過熱火面仍展現強大團隊戰力，一路奮戰到第四節，才被布朗森（Jalen Brunson）三分球逆轉戰局，尼克終場以111：105收

NBA／MVP喬丹獎揭曉 安比徳大勝約柯奇、字母哥如願獲獎

NBA官方在今天公布年度MVP票選結果，76人中鋒安比德（Joel Embiid）最終在100張首輪選票中取得73票，並...

NBA／傳灰熊與布魯克斯分手 美媒：他想要2500萬美元均薪

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）近2季在場上充滿許多爭議，包括害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受傷以及對詹姆斯（LeBron James）出言不遜，他本季合約正式到期，傳出

NBA／詹柯再對決 柯瑞奪冠數佔優、詹姆斯數據近大三元

勇士、湖人隊暌違32年在季後賽再度交手，兩隊陣中也匯集聯盟5名現役最多冠（4冠）球員，分別為湖人詹姆斯及勇士柯瑞、湯普森...

2023東區季後賽賽程與比分表 布朗森反彈率尼克扳回一城

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦