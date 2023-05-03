NBA／MVP喬丹獎揭曉 安比徳大勝約柯奇、字母哥如願獲獎

NBA官方在今天公布年度MVP票選結果，76人中鋒安比德（Joel Embiid）最終在100張首輪選票中取得73票，並以總分915分擊退過去4年各拿下2座MVP的金塊約柯奇（Nikola Jokic）以及公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），拿下個人生涯首座例行賽MVP。

儘管目前在季後賽持續受到膝蓋傷勢所苦，不過76人中鋒安比德仍在今天揭曉的年度MVP票選中擊敗兩位強敵脫穎而出，根據票選結果，安比德共獲得73張首輪選票、25張次輪選票、2張第三輪選票，總分915分，至於過去兩年獲獎者約柯奇則是拿下15張首輪選票、52張次輪選票、32張第三輪選票，總分674分，安戴托昆波則為12張首輪選票、23張次輪選票和65張第三輪選票，總分606分。

安比德共獲得73張首輪選票、25張次輪選票、2張第三輪選票，總分915分。 路透社

在得知獲獎消息後，安比德說：「我不知道該從何時開始說起，這已經是一段很長的時間，我付出了許多的努力並經歷很多，我談得不僅僅是籃球而已，這感覺真的很好，我不知道該說什麼，這真的太棒了。」

過去幾年幾乎都能擠進年度MVP最終討論名單的安比德，今年靠著繳出平均33.1分、百分之54.8命中率雙雙創下職業生涯新高，另外還有10.2籃板、4.2助攻和1.7阻攻的全能數據，得獎可以說是實至名歸。

The 2022-23 Kia NBA Most Valuable Player is... Joel Embiid!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/Ztj5HCzfuL — NBA (@NBA) 2023年5月2日

雖然約柯奇與安戴托昆波未能拿下個人生涯第3座年度MVP，但也與安比德一同完成國際球員連續5年獲獎的創舉，在這3人之前，聯盟過去僅有歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）、奈許（Steve Nash）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）3名國際球員曾拿下過年度MVP，至於安比德也成為MVP獎座改以喬丹（Michael Jordan）來重新命名後的首位獲獎者。

除了前三名球員外，這次MVP票選中第4名為塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）他獲得89張第4輪選票以及8張第5輪選票拿下280分，雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是拿下6張第4輪選票以及28張第5輪選票獲得總分46分。

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