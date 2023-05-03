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NBA／詹皇季後賽交鋒咖哩大神 緯來同樂加碼送

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
緯來體育台將送觀眾去美國看NBA總冠軍賽。圖／緯來體育台提供
緯來體育台將送觀眾去美國看NBA總冠軍賽。圖／緯來體育台提供

美國職籃首輪季後賽精彩不斷，洛杉磯湖人一路從附加賽挺進，面對年輕力壯的曼菲斯灰熊，詹姆斯（Lebron James）用表現打破「詹皇已老」的傳言，首輪六戰繳出全隊最高的22.2分以及全隊第二11.2籃板和5.2助攻，成功演出下剋上的戲碼，台灣球迷更是捧場，25歲以上男性幾乎人人關注比賽，根據AC NELSON提供的數據，湖人與灰熊的首輪第六戰，緯來體育台於賽事直播期間收視率輕鬆破1，18至34歲的男性觀眾更是來到收視率平均1.45，瞬間最高來到2.06，等於全台共約有50萬人當下見證詹皇發威。

至於勇士與國王的搶七大戰，柯瑞（Stephen Curry）除了在生死第七戰拿下史上搶七最高的單場50分外，首輪平均進帳33.7分也比詹姆斯多了11.5分，更別說同樣是第六戰的收視率比較，勇士與國王的對戰，18至34歲平均收視率來到1.57，瞬間最高則有3.13。

緯來體育台感受到NBA季後賽的威力，從季後賽首輪的大禮包贈獎活動已經有超過10萬人同樂，送觀眾去美國看總冠軍賽的活動參與人數也快速來到5萬人，即將在明天開打的勇士湖人第二輪交鋒更是討論度延燒，體育台感受到球迷的熱情，決定提前加碼，6日NBA賽事轉播後，就直播抽獎率先選出一位前進美國看總冠軍賽的幸運觀眾，一人中獎兩人同行，總冠軍門票、機票及住宿通通不用錢。13日也將再送一人飛往美國，不計場次掃碼打卡，首播重播通通算，累積次數越多，中獎機率越大。

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