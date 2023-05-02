NBA／太陽系列賽0：2落後從沒贏過 保羅受傷戰況告急

NBA太陽今天季後賽次輪第2戰以87比97不敵金塊，吞2連敗，美媒統計，太陽過去7戰4勝制賽事0比2落後時，未曾贏下系列賽，加上保羅受傷，也讓太陽狀況更加不利。

美國職籃NBA鳳凰城太陽本季擁有「4巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）及艾頓（Deandre Ayton）助陣，季後賽首輪以4比1淘汰洛杉磯快艇。

太陽隊次輪對戰由2屆年度MVP得主約基奇（NikolaJokic）領軍、西區龍頭丹佛金塊，太陽隊首戰落敗後，今天第2戰前3節結束還以73比70領先，卻在末節崩盤、僅得14分，最終以87比97落敗，兩隊6日將移師太陽隊主場進行第3戰。

根據美媒SportsCenter數據顯示，太陽隊隊史在7戰4勝制系列賽以0比2落後時，系列賽戰績0勝13敗，還未曾成功翻盤過。

除了輸球，太陽陣中當家控球後衛保羅（ChrisPaul）此役出賽25分鐘，進帳8分、5籃板、6助攻，但因腹股溝受傷第3節提前傷退，無疑是再給太陽隊一記重擊，目前保羅歸期未定，

太陽隊總教練威廉斯（Monty Williams）表示：「由於保羅已經離開球場，可能要明天才能瞭解確切的傷勢情況。」

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