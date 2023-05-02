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NBA／塞爾蒂克全場僅10次犯規 巴克利怒批：根本沒在防守

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克隊。 美聯社
塞爾蒂克隊。 美聯社

塞爾蒂克隊季後賽第二輪首戰對上沒有安比德（Joel Embiid）的76人隊，全場命中率高達58.7%，最終卻吞下敗仗。對此名人堂球星巴克利（Charles Barkley）直言，輸球主因是「不尊重對手」。

據《ESPN Stats & Info》指出，塞爾蒂克團隊投籃命中率58.7％，整場只有10次犯規。先前任何球隊投籃命中率高於55%、犯規不超過10次都沒輸球，戰績為23勝0敗，塞爾蒂克今天卻非贏家。

對此巴克利怒批，「這說明兩件事，投籃命中率近六成應該要贏，若一場比賽只有10次犯規，代表根本就沒在防守」，並且意有所指地說：「你必須要尊重對手」。

塞爾蒂克長人霍福特（Al Horford）坦言因安比德缺陣，全隊防守強度確實變低了，不過泰托姆則是表示，「必須稱讚其他人，哈登（James Harden）得45分、梅爾頓（De'Anthony Melton）投進5顆三分球，他們都為安比德挺身而出。」

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