NBA／美媒建議籃網找老鷹交易 拿西蒙斯換柯林斯各取所需

籃網和老鷹隊皆在季後賽首輪止步，兩隊陣容皆有不少改善空間，據《The Heavy》資深記者德凡尼（Sean Deveney）報導，籃網可能送出西蒙斯（Ben Simmons）向老鷹換回柯林斯（John Collins）。

德凡尼引述一位匿名球隊高層對籃網休賽季的看法，「柯林斯能得分，籃網想做大事的唯一方法，就是找能得分的球員，同時找到西蒙斯下家。沒有多少球隊願意這樣做，但老鷹正好是其中一隊，因為他們需要幫楊恩（Trae Young）找防守組。」

柯林斯下季年薪約2658萬，西蒙斯則高達3790萬，若老鷹願交易，還需送出其他球員。柯林斯本季數據大幅下滑，場均13.1分生涯第2低，命中率則創生涯新低。西蒙斯上季一場未打，本季仍受傷病所困只打42場，平均攻下6.9分、6.3籃板、6.1助攻。

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