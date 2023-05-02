NBA／從單場46罰變5罰 太陽教頭：回去看看怎麼了

太陽在今天與金塊的系列賽第二戰，在全場僅有5次罰球的情況下，最終以10分差距不敵金塊，談到今天雙方在罰球上有著13分的差距，且全場僅有5次罰球機會，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也直言，必須回去看看這場比賽到底發生了什麼狀況。

儘管並非是靠著大量罰球作為主要進攻手段的球隊，不過太陽在季後賽首輪出戰快艇的比賽中，就曾單場獲得多達46次的罰球次數而引發討論，其中包括單節21次罰球，而杜蘭特（Kevin Durant）更是一人就靠著罰球就拿下11分。

不過今天在與金塊的賽事中，太陽全隊僅獲得5次罰球機會，分別為兩名主力得分手杜蘭特與布克（Devin Booker）各獲得2次與3次，儘管這5罰太陽全數命中，但金塊今天卻是獲得21次罰球機會，包括葛登（Aaron Gordon）和布朗（Bruce Brown）都是6罰5中，一人的罰球就抵過太陽全隊。

對於雙方的罰球次數差異，太陽總教練威廉斯賽後受訪時說：「一場季後賽的比賽，我們卻只有5次罰球機會，我得回去看看發生了什麼事，我認為雙方的肢體對抗並不少，但結果我們只獲得5次罰球，當你沒有罰球機會，又無法把球投進時，對手就會處在有利的環境中。」

而今天攻下24分、8籃板的杜蘭特也直言，今天輸球的主因就在於進攻端，「我認為當我們將他們得分控制在97分時，通常對我們來說應該是拿下一場勝利的好機會。」

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