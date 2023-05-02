快訊

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見 郭台銘公開道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／從單場46罰變5罰 太陽教頭：回去看看怎麼了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
KD與布克今天合計只有5次罰球，也是全隊有上罰球線的兩人，讓總教練威廉斯對這狀況很不理解。 路透社
KD與布克今天合計只有5次罰球，也是全隊有上罰球線的兩人，讓總教練威廉斯對這狀況很不理解。 路透社

太陽在今天與金塊的系列賽第二戰，在全場僅有5次罰球的情況下，最終以10分差距不敵金塊，談到今天雙方在罰球上有著13分的差距，且全場僅有5次罰球機會，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也直言，必須回去看看這場比賽到底發生了什麼狀況。

儘管並非是靠著大量罰球作為主要進攻手段的球隊，不過太陽在季後賽首輪出戰快艇的比賽中，就曾單場獲得多達46次的罰球次數而引發討論，其中包括單節21次罰球，而杜蘭特（Kevin Durant）更是一人就靠著罰球就拿下11分。

不過今天在與金塊的賽事中，太陽全隊僅獲得5次罰球機會，分別為兩名主力得分手杜蘭特與布克（Devin Booker）各獲得2次與3次，儘管這5罰太陽全數命中，但金塊今天卻是獲得21次罰球機會，包括葛登（Aaron Gordon）和布朗（Bruce Brown）都是6罰5中，一人的罰球就抵過太陽全隊。

對於雙方的罰球次數差異，太陽總教練威廉斯賽後受訪時說：「一場季後賽的比賽，我們卻只有5次罰球機會，我得回去看看發生了什麼事，我認為雙方的肢體對抗並不少，但結果我們只獲得5次罰球，當你沒有罰球機會，又無法把球投進時，對手就會處在有利的環境中。」

而今天攻下24分、8籃板的杜蘭特也直言，今天輸球的主因就在於進攻端，「我認為當我們將他們得分控制在97分時，通常對我們來說應該是拿下一場勝利的好機會。」

Devin Booker Kevin Durant Monty Williams

延伸閱讀

NBA／太陽輸球保羅還受傷 主帥威廉斯稱傷情不樂觀

NBA／太陽全場僅87分 約柯奇飆39分率金塊逆轉奪2連勝

NBA／柯瑞50分創搶七大戰紀錄 杜蘭特讚：傳奇30號

NBA／鞠躬盡瘁仍遭金塊輾壓 杜蘭特誠實回應：不意外

相關新聞

NBA／MVP揭曉前領軍退太陽 約柯奇：只期待明天是好天氣

在年度MVP即將揭曉前夕，今年熱門人選丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39...

NBA／從單場46罰變5罰 太陽教頭：回去看看怎麼了

太陽在今天與金塊的系列賽第二戰，在全場僅有5次罰球的情況下，最終以10分差距不敵金塊，談到今天雙方在罰球上有著13分的差...

NBA／太陽輸球保羅還受傷 主帥威廉斯稱傷情不樂觀

太陽今天以87：97不敵金塊隊，更糟糕的是當家控衛保羅（Chris Paul）因傷退場，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）賽後透露保羅可能遭遇腹股溝傷病。 本場比賽兩隊手感皆相當低

NBA／暌違7年多再砍45分寫紀錄 哈登：沒想過會輸

哈登（James Harden）今天全場狂飆45分，率76人爆冷擊敗塞爾蒂克隊。他上次在季後賽攻下45分，要追溯至2015年5月，他當時身披火箭隊戰袍，西區決賽強碰該年冠軍勇士隊。 哈登在比賽尾

NBA／與詹姆斯再度會師季後賽 柯瑞：我們很幸運

勇士、湖人隊明天將在西區季後賽第二輪交鋒，也是勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thomp...

NBA／季後賽6度交手柯瑞 詹姆斯：我倆都希望青史名留

生涯5度在季後賽交手，其中包括4度領軍爭冠，湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦