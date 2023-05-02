NBA／太陽輸球保羅還受傷 主帥威廉斯稱傷情不樂觀

太陽今天以87：97不敵金塊隊，更糟糕的是當家控衛保羅（Chris Paul）因傷退場，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）賽後透露保羅可能遭遇腹股溝傷病。

本場比賽兩隊手感皆相當低迷，太陽第三節一度稍微拉開分差，保羅卻突然受傷離場，太陽最終慘遭逆轉。威廉斯賽後坦言保羅的傷勢不樂觀，「目前還不確定保羅哪裡受傷，看起來是腹股溝出問題。」

Chris Paul is headed to the locker room with an apparent injury pic.twitter.com/WDXvM289TF — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月2日

球員腹股溝受傷後，復出的時間較難評估，布克（Devin Booker）本季也曾因這種傷病缺席4周。威廉斯強調，「要等到明天才會知道傷勢嚴重程度。」許多球迷則在推特感嘆，「保羅又再度於季後賽受傷」、「希望他沒事」。

保羅本場比賽8分6助攻5籃板，他下場後替補控衛佩恩（Cameron Payne）表現悽慘，全場7投1中僅得2分，還吞下4次犯規。太陽第三戰將重返自家主場，將有三天休息時間，據外媒統計，太陽隊史季後系列賽13次0：2落後，都未能逆轉贏下系列賽。

This is the 14th time the Suns have fallen behind 0-2 in a best-of-7 playoff series.



They're 0-13 in those series pic.twitter.com/RsqBfczLES — CBS Sports (@CBSSports) 2023年5月2日

udn討論區