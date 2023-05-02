NBA／MVP揭曉前領軍退太陽 約柯奇：只期待明天是好天氣

在年度MVP即將揭曉前夕，今年熱門人選丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39分、16籃板、5助攻，幫助金塊在主場收下2連勝，賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）也直言，約柯奇能夠在過去幾年成為MVP是有原因的，因為他可以接管比賽，又可以用多元的方式擊敗對手。

金塊與太陽的系列賽第二戰，雙方在上半場打出了一場低比分的焦土戰，不過下半場兩隊進攻火力回溫，尤其是兩隊的代表球星一來一往的表現讓球迷看得血脈噴張，不過末節金塊在防守端成功壓制住太陽，讓太陽單節僅攻下14分，最終以10分取勝，將帶著2勝戰績前往太陽主場作客。

而過去兩年都拿下年度MVP獎做的約柯奇，在今年年度MVP即將揭曉前夕，再一次用場上表現證明自己的身價，金塊總教練馬龍說：「我喜歡充滿侵略性的約柯奇，他能成為MVP是有原因的，他不僅能夠接管比賽，還能夠透過不同方式來擊敗你。」

對於年度MVP將在明天揭曉，馬龍也指出不論最終結果如何，約柯奇都是他心目中的MVP，「如果他贏了，我們會為他慶祝並替他開心，因為這是一項巨大的成就，史上可沒有幾個人能連續3年獲獎，即使他沒有贏，那我也為給他一個擁抱，並告訴他他就是我眼中的MVP。」

至於約柯奇則強調，自己是帶著平常心來面對明天的獎項公布，「該怎麼樣就是怎樣，我根本沒有多想，我只期待明天是個好天氣，這樣我就可以去泳池游泳了。」

udn討論區