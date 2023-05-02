快訊

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見 郭台銘公開道歉了

NBA／MVP揭曉前領軍退太陽 約柯奇：只期待明天是好天氣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39分、16籃板、5助攻，幫助金塊在主場收下2連勝。 路透社
約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39分、16籃板、5助攻，幫助金塊在主場收下2連勝。 路透社

在年度MVP即將揭曉前夕，今年熱門人選丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39分、16籃板、5助攻，幫助金塊在主場收下2連勝，賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）也直言，約柯奇能夠在過去幾年成為MVP是有原因的，因為他可以接管比賽，又可以用多元的方式擊敗對手。

金塊與太陽的系列賽第二戰，雙方在上半場打出了一場低比分的焦土戰，不過下半場兩隊進攻火力回溫，尤其是兩隊的代表球星一來一往的表現讓球迷看得血脈噴張，不過末節金塊在防守端成功壓制住太陽，讓太陽單節僅攻下14分，最終以10分取勝，將帶著2勝戰績前往太陽主場作客。

而過去兩年都拿下年度MVP獎做的約柯奇，在今年年度MVP即將揭曉前夕，再一次用場上表現證明自己的身價，金塊總教練馬龍說：「我喜歡充滿侵略性的約柯奇，他能成為MVP是有原因的，他不僅能夠接管比賽，還能夠透過不同方式來擊敗你。」

對於年度MVP將在明天揭曉，馬龍也指出不論最終結果如何，約柯奇都是他心目中的MVP，「如果他贏了，我們會為他慶祝並替他開心，因為這是一項巨大的成就，史上可沒有幾個人能連續3年獲獎，即使他沒有贏，那我也為給他一個擁抱，並告訴他他就是我眼中的MVP。」

至於約柯奇則強調，自己是帶著平常心來面對明天的獎項公布，「該怎麼樣就是怎樣，我根本沒有多想，我只期待明天是個好天氣，這樣我就可以去泳池游泳了。」

延伸閱讀

NBA／太陽全場僅87分 約柯奇飆39分率金塊逆轉奪2連勝

NBA／詹姆斯超越馬龍再創紀錄 榮登季後賽首輪得分王

太陽強碰金塊決戰中距離 艾頓還擋得住約柯奇？

NBA／相隔2年季後賽再交鋒 金塊約柯奇先「舒服」太陽

相關新聞

NBA／MVP揭曉前領軍退太陽 約柯奇：只期待明天是好天氣

在年度MVP即將揭曉前夕，今年熱門人選丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天與太陽的系列賽第二戰，豪取39...

NBA／從單場46罰變5罰 太陽教頭：回去看看怎麼了

太陽在今天與金塊的系列賽第二戰，在全場僅有5次罰球的情況下，最終以10分差距不敵金塊，談到今天雙方在罰球上有著13分的差...

NBA／太陽輸球保羅還受傷 主帥威廉斯稱傷情不樂觀

太陽今天以87：97不敵金塊隊，更糟糕的是當家控衛保羅（Chris Paul）因傷退場，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）賽後透露保羅可能遭遇腹股溝傷病。 本場比賽兩隊手感皆相當低

NBA／暌違7年多再砍45分寫紀錄 哈登：沒想過會輸

哈登（James Harden）今天全場狂飆45分，率76人爆冷擊敗塞爾蒂克隊。他上次在季後賽攻下45分，要追溯至2015年5月，他當時身披火箭隊戰袍，西區決賽強碰該年冠軍勇士隊。 哈登在比賽尾

NBA／與詹姆斯再度會師季後賽 柯瑞：我們很幸運

勇士、湖人隊明天將在西區季後賽第二輪交鋒，也是勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thomp...

NBA／季後賽6度交手柯瑞 詹姆斯：我倆都希望青史名留

生涯5度在季後賽交手，其中包括4度領軍爭冠，湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦