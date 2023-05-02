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NBA／暌違7年多再砍45分寫紀錄 哈登：沒想過會輸

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 路透
哈登。 路透

哈登（James Harden）今天全場狂飆45分，率76人爆冷擊敗塞爾蒂克隊。他上次在季後賽攻下45分，要追溯至2015年5月，他當時身披火箭隊戰袍，西區決賽強碰該年冠軍勇士隊。

哈登在比賽尾聲飆進三分球，成為贏球最大關鍵。哈登賽後解釋當下出手的感受，「我每天都在練習這種投籃，不管是否能投進，我出手都充滿信心。」

哈登相隔7年又341天再度於季後賽砍下45分，寫下NBA歷史新記錄。由於安比德（Joel Embiid）缺陣，外界賽前不看好76人能贏球，因此全隊在獲勝後顯得格外興奮，哈登則冷靜地隊友說，「這只是一場比賽。」

「我們沒有預想會輸球，來到這裡就是為了贏。贏下這場比賽後，我告訴隊友不要太高興，來到這裡是為了贏下2場，這就是我們的心態。無論安比德是否回歸，我們都會準備好」哈登說。

James Harden

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