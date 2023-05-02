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NBA／戴維斯成湖人最大優勢 范德比爾扛鎖柯瑞要角

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洛杉磯媒體在今天訪問東、西區幾名球隊人員後皆認為，戴維斯將會成為勇湖大戰中，湖人最大優勢。 路透社
洛杉磯媒體在今天訪問東、西區幾名球隊人員後皆認為，戴維斯將會成為勇湖大戰中，湖人最大優勢。 路透社

湖人與勇士隊將在明天登場的西區季後賽第二輪交鋒，也是詹姆斯（LeBron James）過去9年來第6度在季後賽與附加賽中與勇士對決，儘管詹姆斯所屬球隊在對戰中屈居下風，不過洛杉磯媒體在今天訪問東、西區幾名球隊人員後皆認為，戴維斯（Anthony Davis）將會成為這個對戰中，湖人最大優勢。

詹姆斯與勇士曾在2015年到2018年間4度在冠軍賽交手，儘管在這4個系列賽中詹姆斯所屬球隊僅拿下5勝、吞下17敗，但在2021年附加賽中，詹姆斯也首次與湖人一同在附加賽遭遇勇士，並在該場比賽砍下大三元、戴維斯則有25分、12籃板領軍下，以3分差距險勝勇士。

對於雙方再次碰頭，但從一場定勝負的附加賽變成7戰4勝制的系列賽，「洛杉磯時報」找來幾名東、西區球隊管理人員與球探進行預測，一致認為戴維斯將會成為湖人在這個系列賽的最大優勢，其中一名西區球探就說：「我不認為魯尼（Kevon Looney）帶給戴維斯的影響力能與沙波尼斯（Domantas Sabonis）相同，湖人會想辦法打得慢一點，他們將不會投太多三分球。」

不過在勇士可能無法有效壓制戴維斯破壞力的情況下，湖人要如何在防守端牽制著柯瑞（Stephen Curry），也被認為將是他們必須解決得首要課題。

一名西區球探指出，湖人可能採取首輪對戰灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）的方式，由范德比爾特（Jarred Vanderbilt）盯防柯瑞，「范德比爾特將會是重要的一部分，考量到他的高度、移動能力，他在防守端是如此的優秀，不過還是必須說，沒有任何一人能真正守住柯瑞。」

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