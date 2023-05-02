NBA／太陽全場僅87分 約柯奇飆39分率金塊逆轉奪2連勝

柯瑞（Stephen Curry）在生死存亡的關鍵第七戰飆出破紀錄的單場50分，寫下多項歷史新猷，帶領勇士淘汰國王。然而在這瘋狂演出之前，顯然柯瑞心中的那一股氣早就在醞釀。 這來自於第六戰主場大

2023-05-01 19:35