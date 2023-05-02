NBA／塔克37分鐘0出手季後賽第一人 對泰托姆「襲蛋」險爆衝突

76人今天靠著哈登（James Harden）單場狂砍45分的表現下，以119：115險勝塞爾蒂克。值得一提的是，76人老將塔克（PJ Tucker）今天出戰37分鐘，0次投籃出手、0次罰球，寫下NBA新記錄。

塔克進入聯盟以來，都以防守能力著稱，底角三分球是他為數不多的進攻武器，但今天沒發揮機會，最終留下0分5籃板2抄截1助攻的數據。他今天在比賽疑似對泰托姆（Jayson Tatum）襲蛋，雙方爆發衝突，但事件並未擴大。

在頭號大將安比德(Joel Embiid)缺席下還是贏球，76人全隊都對這場得來不易的勝利感到振奮，但哈登賽後嚴肅地向隊友表示，「這只是一場比賽。」

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