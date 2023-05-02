快訊

評／基隆撒幣送電動車 環境工作者指減碳效益有限

Google第1戰輸了！三星悄悄把微軟Bing AI加入手機平板 3功能即刻可用

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

NBA／灰熊被淘汰後首發聲 布魯克斯：不後悔說過的話

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 歐新社
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 歐新社

曾多次對詹姆斯（LeBron James）發表狂言的灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks），在灰熊被淘汰後首度對外發聲，直言不為爭議言論後悔，也否認詹皇因此被激發鬥志。

灰熊首輪系列賽第2戰扳平戰局，布魯克斯稱詹皇已經老了，「任何人在砍下40分之前，我都不會尊敬他。」

言論一出後引發湖人球迷不滿，布魯克斯在湖人主場三戰都被滿場球迷噓聲伺後，湖人最終主場3場全勝，淘汰掉灰熊。

布魯克斯賽後拒絕參加官方記者會，遭聯盟罰款。他昨日接受《孟菲斯商業呼聲報》訪問時表示，「這就是我，我不後悔說過的話。我是一名競爭者，就是在場上奮鬥。」

布魯克斯已效力灰熊6季，是目前陣中效力時間最長的球員，不過《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）先前指出，雙方可能在休賽季分道揚鑣。總管克萊曼（Zach Kleiman）則暫時不對此事做評論。

Dillon Brooks LeBron James

相關新聞

NBA／哈登飆進致勝球狂砍45分 76人首戰爆冷擊退綠衫軍

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣，不過哈登（James Harden）挺身而出命中致勝三分球，全場狂轟45分，追平生涯季後賽新高，終場76人以119：115險勝塞爾蒂克，系列賽首

NBA／與詹姆斯再度會師季後賽 柯瑞：我們很幸運

勇士、湖人隊明天將在西區季後賽第二輪交鋒，也是勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thomp...

NBA／季後賽6度交手柯瑞 詹姆斯：我倆都希望青史名留

生涯5度在季後賽交手，其中包括4度領軍爭冠，湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry...

NBA／50分紀錄夜前向全隊發表演說 柯瑞團結內部作出承諾

柯瑞（Stephen Curry）在生死存亡的關鍵第七戰飆出破紀錄的單場50分，寫下多項歷史新猷，帶領勇士淘汰國王。然而在這瘋狂演出之前，顯然柯瑞心中的那一股氣早就在醞釀。 這來自於第六戰主場大

NBA／巴特勒右腳踝腫得像棒球 G2能否出賽仍是未知數

季後賽次輪首戰熱火雖拿下勝利，但主將巴特勒（Jimmy Butler）傷到腳踝。據消息指出，巴特勒正積極接受治療，不過能否出戰系列賽第2場仍是未知數。 巴特勒首輪系列賽場均攻下37.6分，率熱火

NBA／灰熊被淘汰後首發聲 布魯克斯：不後悔說過的話

曾多次對詹姆斯（LeBron James）發表狂言的灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks），在灰熊被淘汰後首度對外發聲，直言不為爭議言論後悔，也否認詹皇因此被激發鬥志。 灰熊首輪系列賽第

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦