NBA／灰熊被淘汰後首發聲 布魯克斯：不後悔說過的話

曾多次對詹姆斯（LeBron James）發表狂言的灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks），在灰熊被淘汰後首度對外發聲，直言不為爭議言論後悔，也否認詹皇因此被激發鬥志。

灰熊首輪系列賽第2戰扳平戰局，布魯克斯稱詹皇已經老了，「任何人在砍下40分之前，我都不會尊敬他。」

言論一出後引發湖人球迷不滿，布魯克斯在湖人主場三戰都被滿場球迷噓聲伺後，湖人最終主場3場全勝，淘汰掉灰熊。

布魯克斯賽後拒絕參加官方記者會，遭聯盟罰款。他昨日接受《孟菲斯商業呼聲報》訪問時表示，「這就是我，我不後悔說過的話。我是一名競爭者，就是在場上奮鬥。」

布魯克斯已效力灰熊6季，是目前陣中效力時間最長的球員，不過《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）先前指出，雙方可能在休賽季分道揚鑣。總管克萊曼（Zach Kleiman）則暫時不對此事做評論。

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