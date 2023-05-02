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NBA／巴特勒右腳踝腫得像棒球 G2能否出賽仍是未知數

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 法新社
巴特勒。 法新社

季後賽次輪首戰熱火雖拿下勝利，但主將巴特勒（Jimmy Butler）傷到腳踝。據消息指出，巴特勒正積極接受治療，不過能否出戰系列賽第2場仍是未知數。

巴特勒首輪系列賽場均攻下37.6分，率熱火上演「老八傳奇」淘汰公鹿。昨天他再度繳出25分11籃板，助熱火取勝，不過據外媒報導，他在比賽中扭傷的右腳踝，賽後腫得跟棒球一樣大。

對此熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）今天表示，「他持續接受治療，可能要到比賽前才會有新消息。」

巴特勒對熱火的重要性眾所皆知，熱火後衛史特魯斯（Max Strus）直言全隊會做好準備，「巴特勒攻防兩端都扮演重要角色，我們還有能做出貢獻的球員，若機會出現，所有人都會做好準備，想辦法讓自己變得更好。」

Jimmy Butler

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