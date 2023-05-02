NBA／季後賽6度交手柯瑞 詹姆斯：我倆都希望青史名留

生涯5度在季後賽交手，其中包括4度領軍爭冠，湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry）今年將在西區季後賽第二輪上演生涯第6度的季後賽對決，儘管不希望外界只把焦點鎖定在兩人身上，但詹姆斯在今天受訪時也直言，兩人肯定都希望把握更多機會讓自己青史留名。

詹姆斯與柯瑞在2015年到2018年曾連續4年在總冠軍賽交手，其中勇士拿下了其中3次冠軍，詹姆斯則是在2016年帶領騎士奪下隊史首冠，不過詹姆斯在2018年轉戰西區披湖人戰袍後，勇士與湖人接連受到傷病問題所苦，僅在2021年的西區附加賽碰頭過，這次則將是首度在季後賽交鋒。

對於將再度對決老對手勇士，詹姆斯也直言，儘管外界都將目光鎖定在他與柯瑞的對決上，不過這並不會影響到他們備戰的心情，「我只認為我們就是這場比賽中兩名最具競爭力的球員，當然我們肯定都希望盡可能讓我們的名字刻印在歷史書中，但我們依舊會按照自己的方式來進行比賽。」

詹姆斯與柯瑞生涯各拿下過4次總冠軍，其中身為NBA歷史得分王的詹姆斯另有4座總冠軍賽MVP和4座例行賽MVP，至於聯盟歷史三分球進球王柯瑞，則有2座MVP和去年才首度獲獎的總冠軍賽MVP，從兩人的豐功偉業來看，毫無疑問是聯盟過去10多年來最有主宰力的兩名球員。

談到與柯瑞一路以來的競爭，詹姆斯也直言柯瑞對於籃球的投入讓他必須獻上最高敬意，「柯瑞相當投入他的工作，並且在整個職業生涯中一直都做到這點，我對他所取得的成就表示最高敬意，不僅是在場上，場下也是如此，聯盟中有這樣為後人樹立榜樣的球員，真的太棒了。」

而湖人總教練漢姆（Darvin Ham）在談到「詹柯對決」時，也說：「這將是這一代球員中最好的兩個球員與對手，毫無疑問這會是一場有趣的戰鬥。」

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