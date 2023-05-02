NBA／哈登飆進致勝球狂砍45分 76人首戰爆冷擊退綠衫軍

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣，不過哈登（James Harden）挺身而出命中致勝三分球，全場狂轟45分，追平生涯季後賽新高，終場76人以119：115險勝塞爾蒂克，系列賽首戰開門紅。

儘管76人上半場三分球命中率突破五成，哈登也有半場21分演出，但塞爾蒂克憑藉布朗（Jaylen Brown）首節14分、泰托姆（Jayson Tatum）次節20分聯手下，半場取得66：63領先。

第三節雙方火力有所下滑，76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）加入戰局，單節11分加上最後10秒的跳投取得2分領先，不過泰托姆又在槍響前上籃取分，扳平比分。

末節哈登、哈里斯（Tobias Harris）接連發威，緊咬比分。儘管塞爾提克靠著籃板優勢維持領先，但關鍵時刻波格登（Malcolm Brogdon）卻把球傳到馬克西手上，馬克西輕鬆上籃，再度取得領先。

TYRESE MAXEY FOR THE LEAD. 🔥🔥



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泰托姆接著切入買犯，要到2分。不過哈登立刻回敬三分球，時間剩8.4秒。塞爾提克隨後又發生失誤，76人中鋒里德（Paul Reed）兩罰穩穩命中，鎖定比賽勝利。

JAMES HARDEN ARE YOU KIDDING ME?!



He has a playoff career-high 45 PTS pic.twitter.com/QHOJviHtEt — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年5月2日

哈登全場命中7顆三分球，拿到45分6助攻，馬克西攻下26分，哈里斯18分，梅爾頓（De'Anthony Melton）17分。塞爾蒂克的部分，泰托姆砍下39分11籃板，布朗23分6籃板，波格登（Malcolm Brogdon）20分。

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