PLG／攻城獅苦吞5連敗 勇士張宗憲達成千分里程碑

新竹街口攻城獅隊昨天提前出局，成為PLG本季首支未能闖進季後賽的球隊，今天在新竹縣體育館迎戰台北富邦勇士隊，一路處於劣勢，終場以87：114落敗，最近5戰全敗。

攻城獅上季晉級總冠軍賽，在爭霸戰不敵勇士，本季卻是首支遭淘汰的球隊，球團在今天賽前宣布，胡瓏智辭去總經理職務，但未能改變繼續輸球的命運，回到主場沒有太大優勢，戰績掉到12勝24敗，落後排名第一的新北國王隊達13.5場勝差。

勇士一開賽就展現優勢，打完首節領先12分，前兩節結束以61：46維持優勢；攻城獅第3節追到只差6分，重燃挽回戰局的機會，但最後一節又讓勇士攻下32分，本身只得11分，終場以27分之差落敗。

勇士洋將塞瑟夫23分、8籃板，另一名洋將強森21分、17籃板，賴廷恩也貢獻13分，對戰攻城獅3連勝，戰績23勝14敗，排名仍居第2；張宗憲攻下4分，生涯出賽79場得分破千，以34歲4個月13天的年紀達到里程碑，成為聯盟最年輕千分紀錄保持人。

攻城獅高國豪、班尼特各得20分，阿提諾17分、21籃板，在5006名球迷面前苦吞5連敗。

udn討論區