NBA／50分紀錄夜前夕信心喊話 柯瑞團結內部作出承諾

柯瑞（Stephen Curry）在生死存亡的關鍵第七戰飆出破紀錄的單場50分，寫下多項歷史新猷，帶領勇士淘汰國王。然而在這瘋狂演出之前，顯然柯瑞心中的那一股氣早就在醞釀。

這來自於第六戰主場大通中心的慘敗。勇士錯過了關門的機會，而且比賽中所呈現出來的精神渙散和消極態度，讓柯瑞極度感到厭惡和失望，甚至為此難以入眠。

比賽結束後的那一個夜晚，柯瑞輾轉難眠，在凌晨3點45秒起來看到了一條訊息，原來格林（Draymond Green）也失眠無法入睡。這對老搭檔開始討論著第六戰失利的尷尬，談論對手對於他們老邁的訕笑，還有那隱約爆發的內部團結負面狀態。

格林顯然準備要向全隊喊話，試圖去激勵所有人，但心中滿是怒火的柯瑞已經不能忍了。他告訴格林，「讓我來處理這件事情。」

「我很少這樣講話，但現在我有話要說。」柯瑞說。一直以來，柯瑞都是屬於那種柔性內斂的領袖風格，像這種鼓舞全隊的談話其實並不常見。而當他真的要開口時，所有人都是聚精會神、專注地聽著。

根據多名參與其中的消息人士透露，柯瑞告訴球隊自己相信他們，相信他們有足夠實力去贏得比賽；他要求他們回報他的信任，並且向他們保證，如果他們全力以赴，他可以帶來勝利。他懇求他們把所有的私人情緒放在一邊。

私人情緒這部分被外界指為是針對波爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）和其他那些可能不滿自己上場時間或角色的球員所傳達給他們的訊息，希望他們專注於贏球。

接著柯瑞還告訴那些只在意自己情緒的人就留在家裡；已經想好要去度假的人，不要上沙加緬度的大巴士。對於已經決定同車一命的人，柯瑞會把這些視為一個信號，他承諾他會繳出漂亮的答案，憑藉他的比賽、信仰和團結一致，他們將贏得勝利。

在分享了心靈雞湯之後，柯瑞也是以身作則，即便一些隊友表現仍舊掙扎，柯瑞還是完全展現侵略性，罕見地出手多達38次，幾乎是隻手挽救衛冕軍的賽季。

「它讓我起了雞皮疙瘩，」維金斯（Andrew Wiggins）說。「30號，他與眾不同。」

「在這個時候，他提醒著人們，」波爾說，「他具有與其他偉大球員相同的特質，就是曼巴精神，這也是柯瑞會如此特殊的原因。也許他的方式和其他人有些不同，但我們都知道他是個殺手。全世界都知道他是個殺手。」

在柯瑞的帶動下，一輛載滿著承諾的大巴士，踏上了最重要的一趟旅途。

小裴頓（Gary Payton II）說：「當他說話時，每個人最好都注意聽。因為柯瑞通常都很安靜，藉由比賽來為自己說話。然而當他必須說出他想說的話，因為他知道當時的氛圍。而且我也不認為他想放棄這場比賽。所以他成了領頭羊，而我們就是跟隨著。」

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