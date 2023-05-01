NBA／闊別32年對決！湖人歷年7度交手勇士僅輸1次

衛冕軍金州勇士歷經7場艱辛對戰，總算是以4勝3敗淘汰了年輕又難纏的國王，將在第二輪與湖人對決，這是雙方自1991年再次於季後賽碰頭，柯瑞對決詹姆斯（LeBron James）的戲碼也再度重演，引發外界巨大關注。

歷經多次隊名更替的勇士與豪門勁旅洛杉磯湖人早期曾有多次季後賽交手記錄，不過由於勇士從1994年之後到2012年為止，長期處於積弱不振的低迷狀態，以至於雙方一轉眼居然長達32年沒有在季後賽碰頭。

兩隊第一次季後賽對決是出現在1967年首輪，當時舊金山勇士由貝瑞（Rick Barry）領軍，湖人則擁有貝勒（Elgin Baylor），結果勇士3戰橫掃對手；接下來兩季，兩隊都再次碰頭，這兩次湖人包括一次橫掃在內，全部壓過勇士。

1973年季後賽，洛杉磯湖人和舊金山勇士歷史第4次交鋒，勇士5戰不支倒地；4年後的1977年季後賽，勇士依然無法越過湖人這一關，力戰7場之後遭到淘汰出局。

這一敗讓勇士70年代的小盛世畫下句點，接下來長達9年沒有嚐到季後賽滋味，直到1987年才重新回到季後賽。當時勇士首輪3比2擊敗爵士，但第二輪遇到當年贏得總冠軍的強大湖人，勇士只能說心有餘而力不足，5場比賽就被掃回家。

1991年勇士在「TMC三人組」穆林（Chris Mullin）、哈德威（Tim Hardaway）、李奇蒙（Mitch Richmond）戰力初成，就幫助球隊闖進季後賽，但第二輪面對魔術強森（Magic Johnson）的紫金軍團，同樣5戰就繳械投降。

有趣的是，勇士射手湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson），當年正是湖人陣中的一員，而湯普森才剛滿周歲而已。從小在洛城長大的湯普森，今天搶七賽後也表示自己很期待能夠面對湖人，「簡直是夢想成真。我已經等了12年了。」

總計，勇士隊史累積7次與湖人在季後賽交手，除了第1次外，剩餘6次全都落敗。

2021年聯盟的附加賽，湖人與勇士展開搶七決戰，結果這場攸關季後賽門票的重要戰役，雙方殺得難分難解，最終湖人驚險勝出。在詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）的號召下，該場比賽吸引了約560萬人觀看，是自2019年西區冠軍賽以來收視率最高的NBA比賽。

如今柯瑞和詹姆斯領軍的兩支加州球隊，將要上演第8次季後賽對決，所有球迷都將屏息以待。

udn討論區