NBA／帶傷奮戰助熱火奪勝 巴特勒季後賽紀錄比肩喬丹

首輪系列賽對公鹿屢屢一人單挑全隊宛如天神降臨的巴特勒（Jimmy Butler），第二輪首戰面對尼克依然強勢；即便面臨腳踝扭傷的狀況，仍舊堅持帶傷奮戰，確保勝利可以到手。

「巴特勒每天都努力領導球隊前進。他是一個頑強的傢伙。我們不想看到任何人面臨受傷，但他在有傷的情況下依然展現高效率。這就是巴特勒，他真的太棒了。」勒夫（Kevin Love）說。

今年季後賽打到現在，巴特勒成為史上第5位在季後賽前6場至少拿到25分且投籃命中率達到5成的球員，先前4人分別是喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、金恩（Bernard King）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），

「我們團結一致，不論是在主場還是客場、哪怕是順境還是逆境，我們相信自己可以做到一些特別的事情。」巴特勒說。

除了巴特勒的強勢演出外，老將勒夫（Kevin Love）同樣也在首戰貢獻不少心力，包括傳出3次至少60英尺遠的遠程助攻，這是他生涯第2次有這種表現。

「勒夫帶給我們球隊巨大幫助，像是他的長傳就是另一項武器，能幫助我們輕鬆取分。他生涯經歷了很多，總能為我們提供很多不同的視野。」羅瑞（Kyle Lowry）說。

Jimmy Butler and Gabe Vincent come up big to help lead Miami to a 1-0 series lead!



Butler 25 PTS, 11 REB, 4 AST, 2 STL

Vincent: 20 PTS, 5 AST, 5 3PM



Game 2: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/3uM8gsIBx8 — NBA (@NBA) April 30, 2023

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