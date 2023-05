NBA／帶傷奮戰助熱火奪勝 巴特勒季後賽紀錄比肩喬丹

首輪系列賽對公鹿屢屢一人單挑全隊宛如天神降臨的巴特勒(Jimmy Butler),第二輪首戰面對尼克依然強勢;即便面臨腳踝扭傷的狀況,仍舊堅持帶傷奮戰,確保勝利可以到手。

「巴特勒每天都努力領導球隊前進。他是一個頑強的傢伙。我們不想看到任何人面臨受傷,但他在有傷的情況下依然展現高效率。這就是巴特勒,他真的太棒了。」勒夫(Kevin Love)說。

今年季後賽打到現在,巴特勒成為史上第5位在季後賽前6場至少拿到25分且投籃命中率達到5成的球員,先前4人分別是喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)、金恩(Bernard King)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),

「我們團結一致,不論是在主場還是客場、哪怕是順境還是逆境,我們相信自己可以做到一些特別的事情。」巴特勒說。

除了巴特勒的強勢演出外,老將勒夫(Kevin Love)同樣也在首戰貢獻不少心力,包括傳出3次至少60英尺遠的遠程助攻,這是他生涯第2次有這種表現。

「勒夫帶給我們球隊巨大幫助,像是他的長傳就是另一項武器,能幫助我們輕鬆取分。他生涯經歷了很多,總能為我們提供很多不同的視野。」羅瑞(Kyle Lowry)說。

Jimmy Butler and Gabe Vincent come up big to help lead Miami to a 1-0 series lead!



Butler 25 PTS, 11 REB, 4 AST, 2 STL

Vincent: 20 PTS, 5 AST, 5 3PM



Game 2: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/3uM8gsIBx8