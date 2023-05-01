NBA／柯瑞第七戰50分封神之夜 勇創10項特殊紀錄
面對年輕充滿侵略性的國王小將，沒有主場優勢的勇士在首輪系列賽可說是面臨重重難關，從2連敗逐步扳回局面，生死搶七大戰更是讓柯瑞（Stephen Curry）完全解放，大開無雙，才能一舉擺脫對手的糾纏。
就在確定晉級第二輪後，包括勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）、總管邁爾斯（Bob Myers）還有老婆小孩和親友等，都在球員通道等待迎接這位超級巨星，可說是給足了排面。
CURRY TO THE RECORD BOOKS.— NBA (@NBA) April 30, 2023
MOST POINTS EVER IN A GAME 7.
50 POINTS.
7 TRIPLES.
CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k
35歲的柯瑞在這場比賽中也創下多項紀錄，分別如下：
※ 單場50分創下NBA歷史上搶七大戰得分最高紀錄。
※ 柯瑞個人生涯季後賽最高得分紀錄。
※ 史上首位在系列賽關門戰砍下至少50且失誤不超過1次的球員。
※ 柯瑞出手38次，個人生涯新高。
※ 創35歲之後季後賽最高得分紀錄，追平「郵差」馬龍（Karl Malone）。
※ 柯瑞在35歲後單一系列賽累積超過200分，喬丹（Michael Jordan）之後首見。
※ 柯瑞生涯5次出征搶七大戰，累積命中28顆三分球，史上第一。
※ 柯瑞季後賽場均命中4.2顆三分球，史上第一。
※ 單一系列賽的第四節累積得分76分，史上第一。
※ 生涯搶七大戰完成3次至少命中7顆三分球，史上第一。
此外，柯瑞生涯季後賽總得分提升到第13名，累積56次破30分，第8次突破40分。
賽後，本場比賽同樣表現傑出的魯尼（Kevon Looney），談到柯瑞如鬼神般的瘋狂表現時，他表示：「柯瑞比賽一開場就揮手示意不要掩護，那時我就知道比賽已經結束了。當柯瑞想單挑時，那就意味著他的侵略性已經達到了頂峰。」
格林（Draymond Green）認為只要有柯瑞在，勇士不會因此束手就擒。「我不是說他一定能砍下50分，但我知道，他不會讓我們輸掉這種關鍵戰役。」
不僅是隊友，就連對手福克斯（De'Aaron Fox）都被柯瑞的飆分秀征服。「他是有史以來最偉大的球員之一。柯瑞今天為勇士做了所有的事情。一旦他展現出這樣的狀態，我們就很難讓他慢下來。」
STEPH CURRY'S 50-POINT GAME 7.— NBA (@NBA) April 30, 2023
EVERY SINGLE POINT.#PLAYOFFMODE
He'll be back in action on Tuesday night 🍿
LAL/GSW Game 1: 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/RwmH97S7O5
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言