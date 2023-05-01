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NBA／柯瑞第七戰50分封神之夜 勇創10項特殊紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞連創多項紀錄。 法新社
柯瑞連創多項紀錄。 法新社

面對年輕充滿侵略性的國王小將，沒有主場優勢的勇士在首輪系列賽可說是面臨重重難關，從2連敗逐步扳回局面，生死搶七大戰更是讓柯瑞（Stephen Curry）完全解放，大開無雙，才能一舉擺脫對手的糾纏。

就在確定晉級第二輪後，包括勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）、總管邁爾斯（Bob Myers）還有老婆小孩和親友等，都在球員通道等待迎接這位超級巨星，可說是給足了排面。

35歲的柯瑞在這場比賽中也創下多項紀錄，分別如下：

※ 單場50分創下NBA歷史上搶七大戰得分最高紀錄。

※ 柯瑞個人生涯季後賽最高得分紀錄。

※ 史上首位在系列賽關門戰砍下至少50且失誤不超過1次的球員。

※ 柯瑞出手38次，個人生涯新高。

※ 創35歲之後季後賽最高得分紀錄，追平「郵差」馬龍（Karl Malone）。

※ 柯瑞在35歲後單一系列賽累積超過200分，喬丹（Michael Jordan）之後首見。

※ 柯瑞生涯5次出征搶七大戰，累積命中28顆三分球，史上第一。

※ 柯瑞季後賽場均命中4.2顆三分球，史上第一。

※ 單一系列賽的第四節累積得分76分，史上第一。

※ 生涯搶七大戰完成3次至少命中7顆三分球，史上第一。

此外，柯瑞生涯季後賽總得分提升到第13名，累積56次破30分，第8次突破40分。

賽後，本場比賽同樣表現傑出的魯尼（Kevon Looney），談到柯瑞如鬼神般的瘋狂表現時，他表示：「柯瑞比賽一開場就揮手示意不要掩護，那時我就知道比賽已經結束了。當柯瑞想單挑時，那就意味著他的侵略性已經達到了頂峰。」

格林（Draymond Green）認為只要有柯瑞在，勇士不會因此束手就擒。「我不是說他一定能砍下50分，但我知道，他不會讓我們輸掉這種關鍵戰役。」

不僅是隊友，就連對手福克斯（De'Aaron Fox）都被柯瑞的飆分秀征服。「他是有史以來最偉大的球員之一。柯瑞今天為勇士做了所有的事情。一旦他展現出這樣的狀態，我們就很難讓他慢下來。」

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