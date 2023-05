NBA／柯瑞第七戰50分封神之夜 勇創10項特殊紀錄

面對年輕充滿侵略性的國王小將,沒有主場優勢的勇士在首輪系列賽可說是面臨重重難關,從2連敗逐步扳回局面,生死搶七大戰更是讓柯瑞(Stephen Curry)完全解放,大開無雙,才能一舉擺脫對手的糾纏。

就在確定晉級第二輪後,包括勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)、總管邁爾斯(Bob Myers)還有老婆小孩和親友等,都在球員通道等待迎接這位超級巨星,可說是給足了排面。

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k