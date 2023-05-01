NBA／詹姆斯超越馬龍再創紀錄 榮登季後賽首輪得分王
38歲的詹姆斯（LeBron James）在首輪系列賽場均得到22.2分，這是他生涯所參與的系列賽中，得分第3低表現，高於2007年和2011年總冠軍賽；不過詹姆斯累積獲得133分，還是讓他順利超越「郵差」馬龍（Karl Malone），成為NBA歷史季後賽首輪總得分王。
詹姆斯生涯首輪季後賽一共累積2250分，壓過馬龍的2228分；在兩人之外，分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）和保羅（Chris Paul）。
若以首輪平均得分來看，詹姆斯以28.5分排名僅次於喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特和艾佛森（Allen Iverson）；喬丹是場均36.8分，布萊恩（Kobe Bryant）則是25.2分。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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