快訊

全程閩南語對答 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董，叫我「阿銘」

屁妹拿香蕉「要餵不餵」騙大象4次！下秒制裁降臨當場噴飛 畫面極度舒適

NBA／詹姆斯超越馬龍再創紀錄 榮登季後賽首輪得分王

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
不老傳說詹姆斯持續刷新各項紀錄。 美聯社
不老傳說詹姆斯持續刷新各項紀錄。 美聯社

38歲的詹姆斯（LeBron James）在首輪系列賽場均得到22.2分，這是他生涯所參與的系列賽中，得分第3低表現，高於2007年和2011年總冠軍賽；不過詹姆斯累積獲得133分，還是讓他順利超越「郵差」馬龍（Karl Malone），成為NBA歷史季後賽首輪總得分王。

詹姆斯生涯首輪季後賽一共累積2250分，壓過馬龍的2228分；在兩人之外，分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）、布萊恩（Kobe Bryant）和保羅（Chris Paul）。

若以首輪平均得分來看，詹姆斯以28.5分排名僅次於喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特和艾佛森（Allen Iverson）；喬丹是場均36.8分，布萊恩（Kobe Bryant）則是25.2分。

相關新聞

NBA／柯瑞狂飆50分淘汰國王 創搶七大戰得分紀錄

儘管主場關門戰慘遭對手修理，儘管本季客場戰績一條蟲，但只要有柯瑞（Stephen Curry）在，勇士便擁有贏球的無限可能。 在生死存亡第七戰中，柯瑞全場38投20中包括7記三分球，狂轟50分8

NBA／季後賽歷史首見瘋狂時刻 5678種子全過首輪

靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟聯盟搶七大戰史上最高50分紀錄的加持，勇士在這場關鍵戰役中以20分之差力壓國王，系列賽4勝3敗成為最後一支晉級第二輪的球隊。 分處第6和第7種子

NBA／熱火首戰客場強壓尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂

邁阿密熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）今天25分、11籃板表現，率領球隊在季後賽第二輪首戰以108比101擊敗紐約尼克。但是他此役右腳踝扭傷，讓熱火少了幾許贏球的興奮。

NBA／詹姆斯超越馬龍再創紀錄 榮登季後賽首輪得分王

38歲的詹姆斯（LeBron James）在首輪系列賽場均得到22.2分，這是他生涯所參與的系列賽中，得分第3低表現，高於2007年和2011年總冠軍賽；不過詹姆斯累積獲得133分，還是讓他順利超越「

2023東區季後賽賽程與比分表 四強開打熱火首戰客場破尼克

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

2023西區季後賽賽程與比分表 對國王割喉戰勇士勝出次輪對決湖人

西區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是金塊、灰熊、國王、太陽、快艇、勇士、湖人與灰狼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦