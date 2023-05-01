NBA／搶七大戰破45分共7人 僅柯瑞、詹姆斯附帶勝利

生涯過去4次面臨搶七大戰，柯瑞（Stephen Curry）場均可以得到28.3分8.8助攻6籃板，取得2勝2敗；而在今天同樣無路可退的生死第七戰中，柯瑞打出生涯最顛峰的代表作之一。

全場比賽38投20中包括命中7記三分球，狂轟50分8籃板6助攻，成為聯盟史上搶七大戰得分最高的球員。在隊友進攻表現都顯得掙扎情況下，柯瑞可說是用一人之力開天闢地，在客場完成不可思議的紀錄之夜。

好搭檔湯普森（Klay Thompson）盛讚：「這是一場我永遠都不會忘記的柯瑞之戰。搶七大戰得到50分，多麼不可思議的歷史級表現，和他一起打球真的太快樂了。」

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k — NBA (@NBA) April 30, 2023

總教練柯爾則表示：「柯瑞成為史上第一個在搶七大戰中拿到50分的球員？他是如此令人讚嘆。」

柯瑞在這7場系列賽中，場均攻下33.7分4.9籃板4.9助攻，投籃命中率48.8%，每場轟進4.9顆三分球，三分命中率37.8%。

數據統計，歷史上能在搶七大戰拿到至少45分的球員共有7人，分別是柯瑞的50分、杜蘭特（Kevin Durant）的48分、威金斯（Dominique Wilkins）和瓊斯（Sam Jones）的47分、唐西奇（Luka Doncic）和強森（Kevin Johnson）的46分，以及詹姆斯（LeBron James）2度完成單場45分。

其中只有兩位球員能夠贏得勝利，除了今天的柯瑞，另一位就是2018年的詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯當時在首輪對溜馬的第7戰攻下45分。

如今，這兩位聯盟超級巨星將在第二輪正面交鋒，這是他們第5次對決，前4次均是在總冠軍賽碰面，柯瑞贏得其中3次。

STEPH CURRY'S 50-POINT GAME 7.

EVERY SINGLE POINT.#PLAYOFFMODE



He'll be back in action on Tuesday night 🍿



LAL/GSW Game 1: 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/RwmH97S7O5 — NBA (@NBA) April 30, 2023

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