NBA／搶七大戰破45分共7人 僅柯瑞、詹姆斯附帶勝利

生涯過去4次面臨搶七大戰,柯瑞(Stephen Curry)場均可以得到28.3分8.8助攻6籃板,取得2勝2敗;而在今天同樣無路可退的生死第七戰中,柯瑞打出生涯最顛峰的代表作之一。

全場比賽38投20中包括命中7記三分球,狂轟50分8籃板6助攻,成為聯盟史上搶七大戰得分最高的球員。在隊友進攻表現都顯得掙扎情況下,柯瑞可說是用一人之力開天闢地,在客場完成不可思議的紀錄之夜。

好搭檔湯普森(Klay Thompson)盛讚:「這是一場我永遠都不會忘記的柯瑞之戰。搶七大戰得到50分,多麼不可思議的歷史級表現,和他一起打球真的太快樂了。」

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k