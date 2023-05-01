NBA／魯尼樂於扛苦工控制籃板 柯爾：他是拚命三郎

天賦資質遠不如聯盟那些頂尖長人的勇士門神魯尼（Kevon Looney），憑藉傲人的鬥志和拚勁，在禁區藍領苦工打出屬於自己的一片天。在今天勇士關鍵第7戰中，魯尼奮力攻下11分21籃板4助攻，其中包含10個進攻籃板，成了勇士射手群的最強後盾

「我認為魯尼是聯盟中最好的中鋒之一，人們都沒意識到這點，因為他不扣籃、不投三分球等等，但這傢伙是拚命三郎，就像一台機器，少了他，我們絕對走不到這裡。」勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後盛讚了這位樂於扛下所有垃圾工作的子弟兵。

魯尼在這次季後賽首輪有3場比賽至少抓下20個籃板球，系列賽場均15.1籃板，居首輪所有球員之冠；勇士在第二輪即將面對洛杉磯湖人之際，魯尼自然也成了球隊能夠抗衡全能怪物戴維斯（Anthony Davis）在禁區肆虐的重要核心。

魯尼（Kevon Looney）說：「這是我應該做的。我是一名長人，必須在這方面為球隊奠定基礎，製造更多額外的進攻機會。我們輸掉的每一場比賽，都跟籃板不如人有關。」

「我今晚搶下很多籃板並取得多次額外進攻機會，幫助球隊贏得勝利。」

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