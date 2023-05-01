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NBA／柯瑞50分紀錄之夜制霸全場 格林：最理想的夥伴
在勇士與國王的生死第七戰中，柯瑞（Stephen Curry）毫無疑問席捲全場目光，是今天球隊能夠勝出的最大功臣，出手38次命中20次，包括7顆三分球，狂轟50分加上8籃板和6助攻，創下聯盟搶七大戰最高得分紀錄。
隊友格林（Draymond Green）說：「柯瑞徹底制霸全場。這就是上戰場時最理想的夥伴，這點毫無疑問。他的表現令人難以置信。」
CURRY TO THE RECORD BOOKS.— NBA (@NBA) April 30, 2023
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魯尼（Kevon Looney）也說柯瑞的精彩表現將令他永生難忘。「當你認為他無法變得更好或無法創造更多紀錄時，他就會繳出今晚這樣的成績。」
「他不斷進步，一直都是我們偉大的領袖，有他在我們就不會輸，也能讓隊友提升檔次。這樣的表現將讓你終生難忘。」
The @warriors advance to the Western Conference Semifinals 👏#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/atQsF3lEeo— NBA (@NBA) April 30, 2023
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