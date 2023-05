NBA／柯瑞50分紀錄之夜制霸全場 格林：最理想的夥伴

在勇士與國王的生死第七戰中,柯瑞(Stephen Curry)毫無疑問席捲全場目光,是今天球隊能夠勝出的最大功臣,出手38次命中20次,包括7顆三分球,狂轟50分加上8籃板和6助攻,創下聯盟搶七大戰最高得分紀錄。

隊友格林(Draymond Green)說:「柯瑞徹底制霸全場。這就是上戰場時最理想的夥伴,這點毫無疑問。他的表現令人難以置信。」

