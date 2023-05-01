NBA／魯尼狂搶21個籃板震撼國王 布朗：令人難以置信
金州勇士和沙加緬度國王今天進行季後賽首輪第7戰，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）手感火熱爆砍50分，率隊在搶七決死戰勝出晉級第2輪，但魯尼（Kevon Looney）狂搶21個籃板做足苦工，勇士教頭看在眼裡。
法新社報導，柯瑞此役狂灌生涯季後賽新高50分成為鎂光燈焦點，27歲的中鋒魯尼奮勇爭搶籃板成為最佳後盾，幫助勇士以120比100力克國王，在季後賽首輪以4勝3敗晉級。
國王總教練布朗（Mike Brown）說：「我們在爭搶籃板方面鬥不過他們。魯尼的表現令人難以置信。」
勇士搶下18個進攻籃板，光是在第3節就搶得13個，靠二次進攻得24分。魯尼今天貢獻11分21籃板4助攻，其中包含10個進攻籃板，幫助球隊在下半場主導戰局。
勇士教練柯爾（Steve Kerr）說：「魯尼每晚都是這樣認真保護籃板。我認為他在比賽中靠進攻籃板掌控到大多數球權。」
魯尼在首輪第2戰抓下20個籃板，第4戰又搶到22個籃板，整個系列賽3度破20個籃板，寫下2008年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）以來首見紀錄。魯尼以平均15.1個籃板高居聯盟首輪籃板王，領先一大票明星長人，表現簡直超乎想像。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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