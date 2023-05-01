NBA／勇士湖人世紀交鋒賽程出爐 魔術強森：收視會爆衝

湖人在第6戰以40分之差痛宰灰熊，隨後勇士更在搶七大戰以20分之差輕取國王，這促成了兩大超級巨星詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）在時隔多年之後，再度於季後賽正面對決。

這是兩人繼過去連續4年勇騎大戰之後，第5次在季後賽交鋒，自然成了今年季後賽最受矚目的對戰組合；魔術強森（Magic Johnson）甚至不諱言，「每個人都想要看湖人對勇士的系列賽，收視率肯定爆衝。」

勇士和湖人分別以第6種子、第7種子身份在第二輪交手，而前者還可以擁有主場優勢，創下史上首見紀錄。

勇士湖人之戰賽程如下：

第一場：5月3日週三，早上10：00，勇士主場

第二場：5月5日週五，早上09：00，勇士主場

第三場：5月7日週日，早上08：30，湖人主場

第四場：5月9日週二，早上10：00，湖人主場

第五場：5月11日週四，待定，勇士主場（如有需要）

第六場：5月13日週六，待定，湖人主場（如有需要）

第七場：5月15日週一，待定，勇士主場（如有需要）

勇士對決湖人的話題未演先轟動，據媒體透露，在球票二手市場上，勇士第一個主場的最低門票為440萬美元；至於湖人首個主場的最低門票價格為550美元。

Warriors vs lakers. I need it. we need it. pic.twitter.com/BVkhPvCYLR — JR (@22locked) April 25, 2023

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