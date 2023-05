NBA／勇士湖人世紀交鋒賽程出爐 魔術強森：收視會爆衝

湖人在第6戰以40分之差痛宰灰熊,隨後勇士更在搶七大戰以20分之差輕取國王,這促成了兩大超級巨星詹姆斯(LeBron James)和柯瑞(Stephen Curry)在時隔多年之後,再度於季後賽正面對決。

這是兩人繼過去連續4年勇騎大戰之後,第5次在季後賽交鋒,自然成了今年季後賽最受矚目的對戰組合;魔術強森(Magic Johnson)甚至不諱言,「每個人都想要看湖人對勇士的系列賽,收視率肯定爆衝。」

勇士和湖人分別以第6種子、第7種子身份在第二輪交手,而前者還可以擁有主場優勢,創下史上首見紀錄。

勇士湖人之戰賽程如下:

第一場:5月3日週三,早上10:00,勇士主場

第二場:5月5日週五,早上09:00,勇士主場

第三場:5月7日週日,早上08:30,湖人主場

第四場:5月9日週二,早上10:00,湖人主場

第五場:5月11日週四,待定,勇士主場(如有需要)

第六場:5月13日週六,待定,湖人主場(如有需要)

第七場:5月15日週一,待定,勇士主場(如有需要)

勇士對決湖人的話題未演先轟動,據媒體透露,在球票二手市場上,勇士第一個主場的最低門票為440萬美元;至於湖人首個主場的最低門票價格為550美元。

