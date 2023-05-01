NBA／柯瑞50分創搶七大戰紀錄 杜蘭特讚：傳奇30號
「當勇士最需要超級球星柯瑞（Stephen Curry）的時候，他把全隊扛在肩上，帶領他們以120比100戰勝國王。50分8籃板6助攻。這是他有史以來最偉大的表現之一。」
在見證搶七大戰最偉大飆分秀之後，魔術強森（Magic Johnson）賽後發文讚嘆柯瑞的瘋狂表現。
CURRY TO THE RECORD BOOKS.— NBA (@NBA) April 30, 2023
MOST POINTS EVER IN A GAME 7.
50 POINTS.
7 TRIPLES.
CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k
在這場關鍵戰役中，柯瑞全場38投20中包括7記三分球，狂轟50分8籃板6助攻，僅僅出現1次失誤；其中他在下半場拿下30分，帶動勇士一舉摧毀國王防線，以20分之差大勝。這是聯盟季後賽史上搶七大戰的最高得分紀錄。
過去最高紀錄是杜蘭特（Kevin Durant）在2021年東區第二輪對公鹿第7戰的48分紀錄，不過該場比賽杜蘭特也因「鞋子大一號」無法演出絕殺三分秀，最終延長賽飲恨，留下無限遺憾。
對於昔日搭檔柯瑞的勝利紀錄之夜，杜蘭特也忍不住盛讚。「50分，傳奇的30號！」
Legendary 30. 50 pieces— Kevin Durant (@KDTrey5) April 30, 2023
STEPH CURRY'S 50-POINT GAME 7.— NBA (@NBA) April 30, 2023
EVERY SINGLE POINT.#PLAYOFFMODE
He'll be back in action on Tuesday night 🍿
LAL/GSW Game 1: 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/RwmH97S7O5
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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