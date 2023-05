NBA／柯瑞50分創搶七大戰紀錄 杜蘭特讚：傳奇30號

「當勇士最需要超級球星柯瑞(Stephen Curry)的時候,他把全隊扛在肩上,帶領他們以120比100戰勝國王。50分8籃板6助攻。這是他有史以來最偉大的表現之一。」

在見證搶七大戰最偉大飆分秀之後,魔術強森(Magic Johnson)賽後發文讚嘆柯瑞的瘋狂表現。

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7.



50 POINTS.

7 TRIPLES.



