NBA／季後賽歷史首見瘋狂時刻 5678種子全過首輪

靠著當家球星柯瑞(Stephen Curry)狂轟聯盟搶七大戰史上最高50分紀錄的加持,勇士在這場關鍵戰役中以20分之差力壓國王,系列賽4勝3敗成為最後一支晉級第二輪的球隊。

分處第6和第7種子的勇士和湖人雙雙逆襲擊敗前4強的國王、灰熊,將是兩隊自1991年以來再度於季後賽交手。當年湖人在魔術強森(Magic Johnson)率領下,在西區第二輪以4勝1敗淘汰勇士,之後一路闖進總冠軍賽才不敵喬丹(Michael Jordan)領軍的公牛。

儘管本季衛冕之路走得跌跌撞撞,但勇士還是展現西區王者的風範,自從柯爾(Steve Kerr)執掌兵符後,勇士至今還沒有在西區輸過任何一次系列賽。

第7戰的比賽彷彿是勇士系列賽的縮影,上半場球隊進攻僅依靠柯瑞的發揮,團隊三分球22投8中,形成膠著的拉鋸戰;然而易籃再戰後,柯瑞和湯普森(Klay Thompson)聯手拿下23分,魯尼更是單節狂抓10籃板,包括7個進攻籃板,防守端壓至國王命中率大幅下滑,勇士再現恐怖第三節,直接拉開比分。進入第四節後,柯瑞持續接管比賽,單節獨拿16分,只比國王少3分,勇士一度領先達24分差。

包括東區的尼克和熱火,加上西區的勇士和湖人,這是聯盟季後賽史上首度出現例行賽排名5、6、7、8名球隊同時突破首輪的景象;而勇士即使是第6種子還能擁有第二輪主場優勢,也是史上首見。

