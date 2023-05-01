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NBA／柯瑞狂飆50分淘汰國王 創搶七大戰得分紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞破紀錄50分帶領勇士過關。 美聯社
柯瑞破紀錄50分帶領勇士過關。 美聯社

儘管主場關門戰慘遭對手修理，儘管本季客場戰績一條蟲，但只要有柯瑞（Stephen Curry）在，勇士便擁有贏球的無限可能。

在生死存亡第七戰中，柯瑞全場38投20中包括7記三分球，狂轟50分8籃板6助攻，其中他在下半場拿下30分，只比國王全隊少12分，帶動勇士殺出64比42的巨大比分差，一舉摧毀國王防線，最終以120比100大勝。

衛冕軍歷經7場艱辛的系列賽，總算是以4勝3敗淘汰了年輕又難纏的國王，將在第二輪與湖人正面對決，這是雙方自1991年再次於季後賽碰頭，柯瑞對決詹姆斯（LeBron James）的戲碼也再度重演，引發外界巨大關注。

自從柯爾（Steve Kerr）執掌兵符後，勇士至今還沒有在西區輸過任何一次系列賽。

柯瑞創下生涯季後賽單場得分新高紀錄，原紀錄是他在2019年總冠軍賽第3戰對暴龍的47分，同時更成為聯盟季後賽歷史上搶七大戰首位破50分的球員，超越杜蘭特（Kevin Durant）的48分紀錄，以及威金斯（Dominique Wilkins）和瓊斯（Sam Jones）的47分紀錄。

除了柯瑞萬夫莫敵的驚人飆分秀外，魯尼（Kevon Looney）此戰再度展現「灣區魔獸」的籃板價值，全場拿到11分21籃板4助攻，其中10個進攻籃板，系列賽第3次單場籃板破20個，是2008年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）以來首見。

談到這場重要勝利，總教練柯爾賽後稱讚勇士球員的表現：「他們並非曇花一現。這10年來，他們一直在這麼做，這真是不可思議。他們年復一年地對抗挑戰者，帶著必須的能量贏得重要比賽。這些傢伙成為名人堂成員和冠軍是有原因的。」

勇士 柯瑞 國王 湖人

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