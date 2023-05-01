NBA／柯瑞豪取50分 勇士搶七大戰獲勝挺進第二輪

勇士與國王搶七之戰在台灣時間今天凌晨決戰，勇士當家球星柯瑞大發神威攻下50分，率隊以120：100獲勝挺進第二輪。

勇土隊另一個獲勝功臣中鋒魯尼再次化身「灣區魔獸」，本場比賽又搶下21個籃板球，其中有10個是進攻籃板。系列賽魯尼有三場籃板達20個，追平聯盟紀錄。

勇士隊其他表現較佳球員，維金斯17分、湯普森16分、格林8分8助攻。國王隊則以沙波尼斯22分最高。

勇士隊第二輪的對手是洛杉磯湖人隊。

中央社

勇士在這場系列賽的頭兩戰在客場吞敗，回到主場連拿兩勝扳平戰局；系列賽第5戰靠柯瑞獨得31分的帶領，在客場贏球取得3比2優勢，但第6戰再吞敗被逼進第7戰。

勇士今天這一勝，讓他們成了第一支在前兩場比賽失利後，接著反撲贏得任何季後賽系列賽的衛冕軍。

柯瑞今天是球隊勝出最大功臣，出手38次中了20次，包括7顆三分球，獨進50分並有8籃板和6助攻；維金斯（Andrew Wiggins）有17分7籃板；湯普森（Klay Thompson）有16分5籃板表現；魯尼（KevonLooney）則貢獻了11分21籃板。

國王方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有22分8籃板和7助攻；福克斯（De’Aaron Fox）在勇士的緊迫盯人下有16分進帳，這是他第3場帶著骨折的食指上場比賽，有19投5中表現。

接下來，勇士將與「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）率領的洛杉磯湖人捉對廝殺，首場比賽將於美國時間5月2日在勇士主場大通中心（Chase Center）舉行。

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