NBA／安比德不歸化出征世界盃？ 法國主帥：他今夏要結婚

擁有喀麥隆、美國和法國公民身分的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），有機會代表這3個國家之一出征國際賽，這其中尤以法國最為積極爭取，企圖籌組最強大的內線組合。

在剛結束的世界盃抽籤儀式上，法國身處於H組，同組對手分別是加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩；法國隊主帥柯雷特（Vincent Collet）在儀式結束後談到了這位超級中鋒，他表示安比德不太可能會代表法國參加世界盃，但不排除他出席2024年巴黎奧運的可能性。

「安比德還沒有做出決定，今年夏天很難看到他上場了，」柯雷特說道，「但這並不意味著他明年不會和我們一起打比賽。他在今年夏天準備結婚。」

雖然法國存在引進安比德的想法，但安比德新身份自然也引起美國籃協興趣，對於招攬這位長人也是相當積極。過去有先例可循，出身奈及利亞的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）就曾加入美國夢幻三隊，出征1996年亞特蘭大奧運。

柯雷特先前曾表示：「我知道他跟我們某些球員討論過歸化，我也覺得他該加入，但我們會尊重他最後決定。」

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