NBA／鞠躬盡瘁仍遭金塊輾壓 杜蘭特誠實回應：不意外
太陽隊今日在次輪首戰以107：125輸給金塊隊，雖然分差令人難以相信，但杜蘭特（Kevin Durant）卻在賽後表示，他並不意外。
雖然在首節末段反超一分，太陽卻在第二節陷入亂流，於進入上半場時落後17分，且即便後續試圖將比分拉近，也會被穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）等人以三分火力回擊，導致最終便以18分之差落敗。
Kevin Durant in Q1:— NBA (@NBA) April 30, 2023
15 PTS
3 REB
2 BLK
7/9 FG
PHX up 32-31 on TNT 🔥 pic.twitter.com/poEiYhIHQC
在吞敗的太陽隊中，杜蘭特的表現最顯落寞，他今天在丹佛不僅以19投12中砍下29分，還狂摘了全隊最高的14籃板、搧了全場最多的三火鍋，配上36分鐘的上場時間，儼然想透過攻守兩端的宰制力，帶領球隊逆轉奪勝，可惜最後終成空響。
雖然結果相當遺憾，杜蘭特賽後仍保持向對手的尊敬。當被問到，是否對金塊優秀的表現意外時，他誠實地說：「金塊？意外？天殺的不！隊上有拿兩次MVP的球員、板凳深度，他們能變第一種子是有原因的。不，我不意外，他們能上場拿下勝利。我們今天沒做好工作，但還是很期待第二場比賽。」
雙方的第二戰將在後天上演，太陽希望能把戰局扳平；金塊則想將主場前兩戰全部拿下，獲得2：0絕對優勢。
"The Nuggets? Surprised? Am I surprised about the Nuggets? Hell no. They're the number one seed for a reason. They got a two-time MVP, they got a deep team."— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 30, 2023
— Kevin Durantpic.twitter.com/wXXMwcdmux
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