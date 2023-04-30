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NBA／鞠躬盡瘁仍遭金塊輾壓 杜蘭特誠實回應：不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特今天攻守兩端發揮出色，卻擋不住對手以大比分獲勝。 美聯社
杜蘭特今天攻守兩端發揮出色，卻擋不住對手以大比分獲勝。 美聯社

太陽隊今日在次輪首戰以107：125輸給金塊隊，雖然分差令人難以相信，但杜蘭特（Kevin Durant）卻在賽後表示，他並不意外。

雖然在首節末段反超一分，太陽卻在第二節陷入亂流，於進入上半場時落後17分，且即便後續試圖將比分拉近，也會被穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）等人以三分火力回擊，導致最終便以18分之差落敗。

在吞敗的太陽隊中，杜蘭特的表現最顯落寞，他今天在丹佛不僅以19投12中砍下29分，還狂摘了全隊最高的14籃板、搧了全場最多的三火鍋，配上36分鐘的上場時間，儼然想透過攻守兩端的宰制力，帶領球隊逆轉奪勝，可惜最後終成空響。

雖然結果相當遺憾，杜蘭特賽後仍保持向對手的尊敬。當被問到，是否對金塊優秀的表現意外時，他誠實地說：「金塊？意外？天殺的不！隊上有拿兩次MVP的球員、板凳深度，他們能變第一種子是有原因的。不，我不意外，他們能上場拿下勝利。我們今天沒做好工作，但還是很期待第二場比賽。」

雙方的第二戰將在後天上演，太陽希望能把戰局扳平；金塊則想將主場前兩戰全部拿下，獲得2：0絕對優勢。

太陽 金塊 杜蘭特

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