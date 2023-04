NBA／鞠躬盡瘁仍遭金塊輾壓 杜蘭特誠實回應：不意外

太陽隊今日在次輪首戰以107:125輸給金塊隊,雖然分差令人難以相信,但杜蘭特(Kevin Durant)卻在賽後表示,他並不意外。

雖然在首節末段反超一分,太陽卻在第二節陷入亂流,於進入上半場時落後17分,且即便後續試圖將比分拉近,也會被穆雷(Jamal Murray)、葛登(Aaron Gordon)等人以三分火力回擊,導致最終便以18分之差落敗。

在吞敗的太陽隊中,杜蘭特的表現最顯落寞,他今天在丹佛不僅以19投12中砍下29分,還狂摘了全隊最高的14籃板、搧了全場最多的三火鍋,配上36分鐘的上場時間,儼然想透過攻守兩端的宰制力,帶領球隊逆轉奪勝,可惜最後終成空響。

雖然結果相當遺憾,杜蘭特賽後仍保持向對手的尊敬。當被問到,是否對金塊優秀的表現意外時,他誠實地說:「金塊?意外?天殺的不!隊上有拿兩次MVP的球員、板凳深度,他們能變第一種子是有原因的。不,我不意外,他們能上場拿下勝利。我們今天沒做好工作,但還是很期待第二場比賽。」

雙方的第二戰將在後天上演,太陽希望能把戰局扳平;金塊則想將主場前兩戰全部拿下,獲得2:0絕對優勢。

