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大讚穆雷專為季後賽而生 金塊主帥：他就是蝙蝠俠

中央社／ 綜合外電報導
穆雷完全擺脫大傷陰霾，在今年季後賽持續展現飆分威力。 美聯社
穆雷完全擺脫大傷陰霾，在今年季後賽持續展現飆分威力。 美聯社

西區頭號種子丹佛金塊隊今天在穆雷（Jamal Murray）狂取34分的優異表現下，以125比107擊敗鳳凰城太陽隊，在季後賽第二輪拔得頭籌，兩隊第二場比賽將於美國時間1日晚間於丹佛繼續進行。

美聯社報導，穆雷今天火力全開，投進金塊隊16個三分球中的6個，兩屆年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic）得到24分19籃板5助攻，葛登（Aaron Gordon）則是斬獲23分。

太陽隊方面，杜蘭特（Kevin Durant）拿下29分，布克（Devin Booker）得27分，保羅（Chris Paul）得11分。布克在系列賽首輪擊敗洛杉磯快艇隊時，場均有37.2分。

今年的金塊與太陽之戰不同於兩年前的季後賽，當時太陽隊在第二輪橫掃金塊隊。那一年的季後賽，穆雷因前十字韌帶撕裂無法上陣。

現在身體健康的穆雷，正展露著他2020年協助金塊隊晉級NBA西區決賽的絕佳狀態。

穆雷今晚精彩表現，不但抄截有所表現，同時以速度撕裂防守的保羅與杜蘭特，切入上籃得分，讓主場觀眾起身為他喝采。

活力四射的穆雷也帶動球迷為他加油，他在比賽還剩不到7分鐘時投進三分球，還用一隻手托著耳朵，要求球迷更大聲一點來為他歡呼。

主帥馬龍（Michael Malone）賽後稱讚：「穆雷持續高檔演出，繼續譜寫屬於他的季後賽傳奇故事。他拿到34分9助攻5籃板，還命中一些關鍵球；每當太陽想打出進攻高潮之際，穆雷總是站出來阻擋他們。

「他就是蝙蝠俠，專為季後賽而生，過去兩年球隊沒有他，真的很痛苦。如今他健健康康，全神貫注，我們都知道他的能力，看到他打出精彩表現真是太棒了。」

比賽還剩7分40秒時，金塊隊以106-95領先，接下來一波14-0的攻勢順利將比賽帶走。金塊全場領先多達25分，例行賽與季後賽通算，主場戰績提升至38勝7敗。

本場比賽的差別在於三分線，金塊隊在三分線的得分以48比21大幅領先太陽隊。

金塊隊為了阻止太陽隊的杜蘭特，使用大量防守球員看管他，杜蘭特全場19投12中，三分球投3中1。杜蘭特的季後賽累積得分已經來到4730分，已逐步接近排名第7的馬龍（Karl Malone）的4761分。

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