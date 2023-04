大讚穆雷專為季後賽而生 金塊主帥：他就是蝙蝠俠

西區頭號種子丹佛金塊隊今天在穆雷(Jamal Murray)狂取34分的優異表現下,以125比107擊敗鳳凰城太陽隊,在季後賽第二輪拔得頭籌,兩隊第二場比賽將於美國時間1日晚間於丹佛繼續進行。

美聯社報導,穆雷今天火力全開,投進金塊隊16個三分球中的6個,兩屆年度MVP的約柯奇(Nikola Jokic)得到24分19籃板5助攻,葛登(Aaron Gordon)則是斬獲23分。

太陽隊方面,杜蘭特(Kevin Durant)拿下29分,布克(Devin Booker)得27分,保羅(Chris Paul)得11分。布克在系列賽首輪擊敗洛杉磯快艇隊時,場均有37.2分。

今年的金塊與太陽之戰不同於兩年前的季後賽,當時太陽隊在第二輪橫掃金塊隊。那一年的季後賽,穆雷因前十字韌帶撕裂無法上陣。

Jamal Murray. Built for this.



34 PTS

5 REB

9 AST

6 3PM



Nuggets take Game 1 🔥 pic.twitter.com/Kxep6mcuU2