NBA／射下太陽證非泡泡限定 穆雷霸氣回應：這就是健康的我

NBA季後賽次輪稍早拉開帷幕,最終由金塊隊以125:107痛宰太陽隊。其中,本賽季傷癒復出的穆雷(Jamal Murray)表現尤其出色,賽後他也霸氣地表示,這就是正常的他。

穆雷今日手感火燙,不僅在24次出手命中13次,其中還包括10中6的三分球,讓他砍下全場最高的34分,再加上9助攻、5籃板和2抄截,攻、守、組織全能的身手,使他頻頻澆熄太陽反撲氣焰,成為球隊首戰以大分差拿下開門紅的關鍵。

事實上,穆雷一直擁有「泡泡園區穆雷」的稱號,因為他上一次參加季後賽,便是於2019-20的泡泡園區,當時,他不僅曾在首輪系列賽兩度砍下50分,還幫助金塊二度克服1:3的逆境、闖入西區總決賽。可惜,他於隔年季末遭遇大傷,連帶錯過上個賽季,無法證明自己並非泡泡園區限定,幸好他在今天把握了這個機會。

見識到出了泡泡園區的穆雷,仍能在季後賽爆發後,《TNT》知名球評史密斯(Kenny Smith)賽後不禁問道,「這是『泡泡園區穆雷』』,還是『健康穆雷』的威力?」,他也隨即回應,「我必須說是健康穆雷,我不知道還要證明幾次,你們才願意相信我的比賽、我所做的事情。」

經歷了本日大勝,穆雷與金塊將在後天再次對上太陽,若能成功將比數推至2:0,球隊重返西區總決賽的機率將大幅提升。

Kenny: "Is it 'Bubble Murray' or is it healthy Murray?"



Jamal: "I'd say it's healthy Murray. I don't know how many times I gotta prove myself for y'all to believe in my game or believe in what I do."



Murray locked in 🙌 pic.twitter.com/wiwnUOwnxc