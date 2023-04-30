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NBA／射下太陽證非泡泡限定 穆雷霸氣回應：這就是健康的我

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷今日以全能表現化身后羿射下太陽。 美聯社
穆雷今日以全能表現化身后羿射下太陽。 美聯社

NBA季後賽次輪稍早拉開帷幕，最終由金塊隊以125：107痛宰太陽隊。其中，本賽季傷癒復出的穆雷（Jamal Murray）表現尤其出色，賽後他也霸氣地表示，這就是正常的他。

穆雷今日手感火燙，不僅在24次出手命中13次，其中還包括10中6的三分球，讓他砍下全場最高的34分，再加上9助攻、5籃板和2抄截，攻、守、組織全能的身手，使他頻頻澆熄太陽反撲氣焰，成為球隊首戰以大分差拿下開門紅的關鍵。

事實上，穆雷一直擁有「泡泡園區穆雷」的稱號，因為他上一次參加季後賽，便是於2019-20的泡泡園區，當時，他不僅曾在首輪系列賽兩度砍下50分，還幫助金塊二度克服1：3的逆境、闖入西區總決賽。可惜，他於隔年季末遭遇大傷，連帶錯過上個賽季，無法證明自己並非泡泡園區限定，幸好他在今天把握了這個機會。

見識到出了泡泡園區的穆雷，仍能在季後賽爆發後，《TNT》知名球評史密斯（Kenny Smith）賽後不禁問道，「這是『泡泡園區穆雷』』，還是『健康穆雷』的威力？」，他也隨即回應，「我必須說是健康穆雷，我不知道還要證明幾次，你們才願意相信我的比賽、我所做的事情。」

經歷了本日大勝，穆雷與金塊將在後天再次對上太陽，若能成功將比數推至2：0，球隊重返西區總決賽的機率將大幅提升。

太陽 金塊 穆雷

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