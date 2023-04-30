NBA／淘汰灰熊不忍了！詹姆斯回嗆布魯克斯盡顯王者霸氣
湖人與灰熊首輪之間的較量，除了場上較勁之外，場外的垃圾話針鋒相對也是系列賽看點之一，如灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）便不斷地以「他很老」、「在他得到40分之前，我不會尊重任何人」等言語直接挑釁詹姆斯（Lebron James），意圖點燃對戰氛圍。
與布魯克斯相比，已進入聯盟20個賽季的詹姆斯，顯然對此不感興趣，僅淡淡對外回應：「我的聯盟履歷已經證明一切了。」、「我不是為了這些XX來到這裡的。」不願隨這些挑釁話語起舞。
不過就在昨日一場屠殺式的關門戰後，灰熊以40分之差慘遭修理並且淘汰出局，率領湖人演出隊史首見「老七傳奇」的詹姆斯，賽後終於是不忍了，在個人社群媒體上展現王者霸氣。
詹姆斯發文寫道，「如果你看到我在森林跟熊打架，去幫那隻熊。」之後又貼上一段歌詞，「不像你這個小ＸＸ，我是成熟的大人。」詹姆斯以勝利者之姿充分諷刺回擊了年輕的灰熊。
在湖人強勢晉級第二輪後，詹姆斯、布魯克斯兩人間的情仇也暫告一段落，但或許他們未來還有機會碰面、製造更多火花。
Unlike you little 🤬I'm a grown ass man— LeBron James (@KingJames) April 29, 2023
Big shoes to fill 🤬, grown ass pants
Prolly hustled with your pops, go ask your parents
Its apparent you're staring at a legend
Who, put a few little 🤬in the they place before
Trying to eat without saying they grace before! 🤫👑
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