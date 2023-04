NBA／波爾低迷手感引外界批評 柯瑞力挺：對他只有信任

頂著億元男新頭銜的波爾(Jordan Poole),在首輪第六戰糟糕的表現,不僅讓勇士隊在主場輸掉關鍵一戰,也讓他被推上輿論的風口浪尖。不過勇士陣中老大哥柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)等依舊對他有著十足信心。

作為球隊重要火力來源,波爾在這場主場關鍵戰中,出手11次僅2中,拿下淒慘的7分,間接導致球隊以99比118慘敗,失去在自家淘汰國王的大好機會,反而必須在明日回到沙加緬度進行搶七大戰。被視為「頭號戰犯」的波爾,自然也受到來自外界及總教練柯爾(Steve Kerr)的批評。事實上,整個系列賽波爾平均只得到12.7分3.2助攻1.5抄截2.3籃板,投籃命中率33.8%,三分球命中率更只有24.1%,表現十分不理想。

不過,波爾並沒有因發揮不佳,失去球隊的支持。柯瑞就在記者會上為小老弟及時送暖,「我們需要波爾,他很有能力,也展現了對比賽的影響。包含他在內,對我們來說最重要的是『下一場』精神,在例行賽與季後賽裡,你不用受到上場比賽困擾,永遠有機會反彈。」最後強調:「我對波爾的能力只有信任,他會在下場比賽為我們帶來能量。」

不僅如此,湯普森也用個人經驗勉勵波爾,「我們都曾面對這情況,我在季後賽、奧運也經歷過低潮。他只有23歲,應該保持信心,我的意思是,他去年幫助我們拿了冠軍,如果想再達成一次,他也會有同樣發揮。」

