NBA／波爾低迷手感引外界批評 柯瑞力挺：對他只有信任

頂著億元男新頭銜的波爾（Jordan Poole），在首輪第六戰糟糕的表現，不僅讓勇士隊在主場輸掉關鍵一戰，也讓他被推上輿論的風口浪尖。不過勇士陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）等依舊對他有著十足信心。

作為球隊重要火力來源，波爾在這場主場關鍵戰中，出手11次僅2中，拿下淒慘的7分，間接導致球隊以99比118慘敗，失去在自家淘汰國王的大好機會，反而必須在明日回到沙加緬度進行搶七大戰。被視為「頭號戰犯」的波爾，自然也受到來自外界及總教練柯爾（Steve Kerr）的批評。事實上，整個系列賽波爾平均只得到12.7分3.2助攻1.5抄截2.3籃板，投籃命中率33.8%，三分球命中率更只有24.1%，表現十分不理想。

不過，波爾並沒有因發揮不佳，失去球隊的支持。柯瑞就在記者會上為小老弟及時送暖，「我們需要波爾，他很有能力，也展現了對比賽的影響。包含他在內，對我們來說最重要的是『下一場』精神，在例行賽與季後賽裡，你不用受到上場比賽困擾，永遠有機會反彈。」最後強調：「我對波爾的能力只有信任，他會在下場比賽為我們帶來能量。」

不僅如此，湯普森也用個人經驗勉勵波爾，「我們都曾面對這情況，我在季後賽、奧運也經歷過低潮。他只有23歲，應該保持信心，我的意思是，他去年幫助我們拿了冠軍，如果想再達成一次，他也會有同樣發揮。」

Steve Kerr talks about JP's "frustrating night." pic.twitter.com/32Me7ueedK — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 29, 2023

Steph says he has "nothing but confidence" in JP pic.twitter.com/rYpHFR5u1Q — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 29, 2023

"He's gotta keep his confidence up."



Klay discusses JP's struggles heading into Game 7 pic.twitter.com/q0MnaQrjHu — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 29, 2023

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