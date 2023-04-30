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NBA／安比德膝傷程度不明朗 恐缺席第二輪首戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
76人當家中鋒安比德再度面臨受傷麻煩。 路透社
76人當家中鋒安比德再度面臨受傷麻煩。 路透社

季後賽第二輪塞爾蒂克與76人的首戰對決將在台灣時間星期二登場，不過對於76人一大隱憂在於，安比德（Joel Embiid）的傷勢狀況顯然並不明朗，能否如期出賽目前仍是一個未知數。總教練瑞佛斯今天在接受採訪時更透露，安比德很有可能會缺席第一場比賽。

安比德是遭遇了膝蓋外側副韌帶扭傷，因此缺席首輪第4戰。不過，76人4戰全勝橫掃籃網，相對也給了安比德更多養傷休息的時間。

「安比德今天沒有參與訓練，」瑞佛斯說，「他現在正和醫生見面，我會繼續等待消息，再看看後續情況如何。」

外界認為安比德的扭傷情況超過1級的程度，據媒體說法，1級紐傷可能需要數天到2週的時間，2級扭傷要2到4個星期的恢復時間，3級扭傷則要4到6週。目前安比德已經休養了超過10天。

今年季後賽首輪前3場，安比德場均可以攻下20.0分11.3籃板4.0助攻1.0抄截2.3阻攻。

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