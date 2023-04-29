NBA／「老八老七傳奇」同一季上演 熱火湖人譜寫歷史

曾在2020年泡泡園區上演總冠軍對決的湖人與熱火，今年賽季都因各自狀況在例行賽走得跌跌撞撞，雙雙歷經附加賽的征戰才得以確定季後賽門票。

然而進入季後賽之後，季中交易大翻身的湖人，季末戰力逐漸整合完畢，加上擺脫了傷病問題，首輪系列賽展現衝擊西區冠軍乃至於總冠軍的隊型氣勢，讓西區第2名的灰熊俯首稱臣，這是他們自2020年以來首度贏得系列賽。

至於熱火也是在赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo）都報銷的傷兵陰影之下，靠著巴特勒（Jimmy Butler）大發神威，一人單挑對方全隊，一口氣扳倒東區龍頭公鹿。

熱火演出聯盟史上第6次「老八傳奇」，湖人則是締造史上第6次「老七傳奇」，兩隊都是第一次出現這種瘋狂「下剋上」的絕頂戲碼。

這是NBA歷史上首次有兩支附加賽球隊攜手闖進季後賽第二輪，更是史上首見單季同時出現「老八傳奇」和「老七傳奇」的特殊景象。

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