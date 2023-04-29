NBA／系列賽領先就「不讓」！詹姆斯關門戰勝率史上第一
湖人在主場關門戰打出完美攻守表現，整場比賽一路碾壓灰熊，早早就讓比賽進入垃圾時間，以40分之差強是淘汰西區第2名，上演球隊成軍以來首次「老七傳奇」。
對於季後賽達人詹姆斯來說，湖人從開季低迷歷經季中交易的大翻身，如今他又再次於系列賽中展現其莫測高深的主宰力和驚人勝率。
根據統計，這是詹姆斯生涯第40次系列賽取勝，超越原先並列的歐瑞（Robert Horry），一舉追平費雪（Derek Fisher）所保持的聯盟紀錄。
而在系列賽最重要的關門戰中，詹姆斯生涯戰績來到40勝12敗，勝率達77%，超越費雪的39勝12敗、尼爾森（Don Nelson）的20勝8敗、鄧肯（Tim Duncan）的35勝14敗，獨居史上第一。
在其他系列賽的相關奪勝紀錄中，當取得2勝優勢時，詹姆斯全部都能晉級下一輪，累積31勝0敗；系列賽3比1領先時，詹姆斯15次參與均勝出。而在贏得系列賽首戰的前提下，詹姆斯有28次成功晉級下一輪，僅2次被淘汰。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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