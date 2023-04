NBA／深信老鷹未來能爭冠 楊恩：我們相信主帥史奈德

老鷹隊本季狀況起起伏伏,直到爵士隊前總教練史奈德(Quin Snyder)上位後才驚險進入季後賽,最終被被賽爾提克以4:2淘汰。而球隊一哥楊恩(Trae Young)在球隊被淘汰後受訪提到,依舊相信球隊有爭冠機會,並且表示「史奈德是球隊的未來」。

老鷹隊今年的表現是公認的不如預期,季前大手筆交易來了馬刺一哥墨瑞(Dejounte Murray),原先被認為有機會在季後賽走得更遠,無奈球隊磨合不順,直到炒掉了主帥麥克米倫(Nate McMillan)及並換上史奈德後戰績才步上軌道。

雖然沒辦法闖過季後賽首輪,但楊恩對球隊下半季的表現充滿信心。「我們本來可能連季後賽都進不了,情況本應更糟糕」,楊恩說,「我們必須聚焦在未來,在下半季我們了解到如何跟教練合作。他(史奈德)是球隊的未來,能夠為亞特蘭大帶來冠軍」。而楊恩也指出球隊必須要替教練跟球隊尋找合適的幫手。

事實上,在史奈德剛接任老鷹隊總教練時,楊恩的父親就曾表示史奈德是「發生在兒子身上最好的事情」。

史奈德也提到,接下來將會花時間與楊恩為新賽季做準備,「他是充滿天賦的孩子,他有能力也想變得更好,我會致力於協助他」。老鷹連續兩年在首輪止步,制服組在季後將會如何調整、補強陣容也會是重要的課題。

