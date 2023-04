NBA／羅素爆發帶動湖人碾壓灰熊 隊史首見「老七傳奇」

先前第5戰慘遭灰熊痛擊的湖人,今天回到主場可說是連本帶利好好「回敬」對手!從比賽一開始,湖人就全面展現攻守侵略性,一路碾壓灰熊,首節就拉開兩位數領先優勢,全場最多領先40分,最終以125比85毫無懸念大破灰熊,以4勝2敗如願挺進下一輪。

湖人演出「下剋上」的戲碼,更是隊史首度出現「老七傳奇」,也是聯盟史上第6次。考量到季初的慘澹成績,季中交易大翻身的湖人,儼然已經展現衝擊西區冠軍的氣勢。

生涯前16場季後賽投籃命中率均低於50%的羅素(D'Angelo Russell),此役火力終於甦醒,全場17投12中包括5記三分球,攻下全場最高31分;詹姆斯(LeBron James)13投9中補上22分6助攻5籃板,戴維斯(Anthony Davis)9投6中獲得16分14籃板5阻攻。

里夫斯(Austin Reaves)進帳11分8助攻6籃板2阻攻,范德比爾特(Jarred Vanderbilt)得到9分3籃板3助攻2阻攻。湖人團隊命中率達53.8%,轟進15記三分球,更傳出33次助攻。

特別是在防守端,湖人首節就鎖住了貝恩(Desmond Bane)的發揮,迫使灰熊外線難以有效開展,只能流於零星的單打獨鬥,難以構成威脅;本身傳導助攻帶動凌厲攻勢,也讓灰熊防不勝防。羅素的爆發連帶更是讓灰熊難以兼顧詹姆斯和戴維斯的牽制力和破壞力。

莫蘭特(Ja Morant)在這場關鍵戰役中,16投僅3中只拿到10分6助攻5籃板3抄截,完全被宰制;貝恩16投5中只命中2顆三分球,得到15分。傑克森(Jaren Jackson Jr.)14分,艾爾達瑪(Santi Aldama)16分。在湖人的壓制下,灰熊團隊命中率僅30.2%,完全挨打。

The @Lakers advance to the Western Conference Semifinals 👏 #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/H9v0CQAllp