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NBA／自信搶七戰能轟倒老邁勇士 蒙克：我們是來粉碎質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙克(右)轟下28分幫助球隊扳平戰局，賽後自信表示球隊來到客場就是為了要打破質疑。 美聯社
蒙克(右)轟下28分幫助球隊扳平戰局，賽後自信表示球隊來到客場就是為了要打破質疑。 美聯社

被逼入2：3絕境的國王隊客場作戰打出強勢一役，在蒙克（Malik Monk）從板凳出發轟下全隊最高28分的帶領下，以118：99擊敗勇士隊，將戰局逼入搶七。賽後蒙克受訪時表示，球隊一整年來飽受不看好的言論，今天來到勇士主場就是準備打破質疑，而球隊也確實做到。

蒙克今年例行賽是板凳出發得最多分的人，在這個系列賽他大放異彩，不只數度扮演追分關鍵角色，賽前場均18.2分也是季後賽板凳球員最高。這場比賽他14投8中，以57.1%命中率砍下28分，在比分膠著之際，他屢屢單打得手，幫助球隊穩住雙位數領先優勢，球隊也以近20分差帶走勝利。

「外界質疑我們一整年，他們認為我們不該戰在這舞台上」，蒙克提到，身為季後賽最大黑馬的國王隊，即使拿到了第三種子，系列賽開打前大多數的球迷專家還是看好勇士隊能出線。「我們來到這裡就是為了證明他們錯了」。

蒙克的後場搭檔福克斯（De'Aaron Fox）也興奮說：「這是一個巨大的機會，不是每個人都遇過搶七大戰，尤其是能夠在沙加緬度體驗。」

談及對於搶七大戰的想法，蒙克表示自己從沒打過季後賽第七戰，不會給自己太多預設，「他們（勇士隊）看起來有點累了，年紀是我們的優勢，我想我們可以在下場比賽利用這點」。

國王與勇士的系列賽最終戰將於台灣時間周一凌晨3點30分於沙加緬度登場。

國王 勇士

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