NBA／福克斯、蒙克聯手痛宰勇士 國王背水一戰逼進搶七

國王隊帶著2:3的系列賽落後來到勇士隊主場,力拼將戰局帶回沙加緬度。勇士本季主場33勝8敗,堪稱是「地獄主場」,但國王隊拒絕在客場倒下。

板凳暴徒蒙克(Malik Monk)帶頭轟下全隊最高28分,外加7籃板4助攻;帶傷上陣的福克斯(De'Aaron Fox)揮別上一場糟糕手感,貢獻26分11助攻4籃板3抄截,兩人聯手克服沙波尼斯(Domantas Sabonis)的犯規麻煩,率領國王以118比99痛宰勇士,將戰局逼進搶七大戰。

在取得2:0領先後,國王連輸三場落入被聽牌的絕境。但在眾志成城的發揮下,艱難地在勇士主場踢館成功強勢續命,下一戰回到沙加緬度主場。雙方搶七生死之戰將在台灣時間星期一凌晨3點30分進行。

