NBA／盼主場關門終結灰熊 戴維斯誓言奮戰48分鐘
前一場遭到灰熊痛擊的湖人，今天回到主場準備關門，主帥漢姆（Darvin Ham）表示，將到提高戴維斯（Anthony Davis）的上場時間，利用他在攻守兩端的破壞力，降低灰熊的威脅；而戴維斯也透露自己已經做好打滿48分鐘的準備。
「戴維斯今天將打更多的時間，」漢姆接受採訪時說道，「當他不在場時，灰熊全隊的表現會更好；同時在戴維斯退場之際，我們也需要在無球方面做得更好才行。」
戴維斯在第5戰上場35分鐘，拿下31分19籃板2阻攻；整個系列賽，戴ˇ韋斯平均上場38.2分鐘，得到21.8分13.6籃板4.2阻攻1.6抄截2.2助攻。
談到主場關鍵戰役，戴維斯說：「我會打48分鐘，這就是我們一整個賽季下來所做的準備。無論教練是讓我打42、45還是48分鐘，需要我打多久，我都會做好準備。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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